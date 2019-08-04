الشباب: "بوديسكو" غادر معسكر الفريق بدون إذن .. وطلب فسخ عقده

أعلنت إدارة نادي الشباب مغادرة الروماني كوستانتين بوديسكو لاعب الفريق للمعسكر المقام في ألمانيا، صباح اليوم، دون إذن مسبق من الإدارة أو المدرب.

وقال النادي في بيان: قام اللاعب بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي تفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه.

وأضاف النادي: ستصدر إدارة الاحتراف توضيحاً بهذا الشأن.