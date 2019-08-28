"آل عبدالهادي" يحتفلون بمعاذ وعبدالملك

احتفل فهد بن عبدالهادي الغبيوي، بزواج نجليه معاذ وعبدالملك بالرياض.. حضر الحفل وجهاء وأعيان المجتمع وأقارب وأصدقاء العائلة.
"سبق" تهنئ العريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة وذرية صالحة.
احتفل فهد بن عبدالهادي الغبيوي، بزواج نجليه معاذ وعبدالملك بالرياض.. حضر الحفل وجهاء وأعيان المجتمع وأقارب وأصدقاء العائلة.
"سبق" تهنئ العريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة وذرية صالحة.
احتفل فهد بن عبدالهادي الغبيوي، بزواج نجليه معاذ وعبدالملك بالرياض.. حضر الحفل وجهاء وأعيان المجتمع وأقارب وأصدقاء العائلة.
"سبق" تهنئ العريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة وذرية صالحة.
احتفل فهد بن عبدالهادي الغبيوي، بزواج نجليه معاذ وعبدالملك بالرياض.. حضر الحفل وجهاء وأعيان المجتمع وأقارب وأصدقاء العائلة.
"سبق" تهنئ العريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة وذرية صالحة.