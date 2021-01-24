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تحرير مركز مديرية حريب بمأرب وسط انهيار كامل في دفاعات ميليشيات الحوثي

قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة يواصلان تقدمهما بدعم التحالف لدحر الميليشيات

نجحت قوات العمالقة في دخول مدينة حريب جنوب مأرب والسيطرة على أحيائها الشمالية والجنوبية .

وأكدت مصادر ميدانية وصول طلائع قوات العمالقة مركز مديرية حريب بعد أن أحكمت سيطرتها على جبال استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية في محافظة مأرب.


وأضافت المصادر وفق موقع "المشهد" اليمني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أصبحوا قاب قوسين من تحرير مديرية حريب بالكامل جنوب محافظة مأرب، وأن معظم مناطق المديرية أصبحت تحت السيطرة وسط انهيار كامل في دفاعات ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية إن ألوية العمالقة في تقدم مستمر وتمكنت من الوصول إلى أول سلسلة جبال مديرية العبدية المحاذية لمديرية حريب وتقترب من الطريق الرابط بين مديريتي العبدية حريب محافظة مأرب.


وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أحرزت تقدمًا مهما في جبهة "مبلقة"، وحررت عددًا من المواقع المطلة على مديريتي حريب والعبدية.



وكانت قد استعادت قوات الجيش وألوية العمالقة، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع استراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب.

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تحرير مركز مديرية حريب بمأرب وسط انهيار كامل في دفاعات ميليشيات الحوثي
سبق

نجحت قوات العمالقة في دخول مدينة حريب جنوب مأرب والسيطرة على أحيائها الشمالية والجنوبية .

وأكدت مصادر ميدانية وصول طلائع قوات العمالقة مركز مديرية حريب بعد أن أحكمت سيطرتها على جبال استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية في محافظة مأرب.


وأضافت المصادر وفق موقع "المشهد" اليمني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أصبحوا قاب قوسين من تحرير مديرية حريب بالكامل جنوب محافظة مأرب، وأن معظم مناطق المديرية أصبحت تحت السيطرة وسط انهيار كامل في دفاعات ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية إن ألوية العمالقة في تقدم مستمر وتمكنت من الوصول إلى أول سلسلة جبال مديرية العبدية المحاذية لمديرية حريب وتقترب من الطريق الرابط بين مديريتي العبدية حريب محافظة مأرب.


وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أحرزت تقدمًا مهما في جبهة "مبلقة"، وحررت عددًا من المواقع المطلة على مديريتي حريب والعبدية.



وكانت قد استعادت قوات الجيش وألوية العمالقة، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع استراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:35 PM

تحرير مركز مديرية حريب بمأرب وسط انهيار كامل في دفاعات ميليشيات الحوثي

قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة يواصلان تقدمهما بدعم التحالف لدحر الميليشيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت قوات العمالقة في دخول مدينة حريب جنوب مأرب والسيطرة على أحيائها الشمالية والجنوبية .

وأكدت مصادر ميدانية وصول طلائع قوات العمالقة مركز مديرية حريب بعد أن أحكمت سيطرتها على جبال استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية في محافظة مأرب.


وأضافت المصادر وفق موقع "المشهد" اليمني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أصبحوا قاب قوسين من تحرير مديرية حريب بالكامل جنوب محافظة مأرب، وأن معظم مناطق المديرية أصبحت تحت السيطرة وسط انهيار كامل في دفاعات ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية إن ألوية العمالقة في تقدم مستمر وتمكنت من الوصول إلى أول سلسلة جبال مديرية العبدية المحاذية لمديرية حريب وتقترب من الطريق الرابط بين مديريتي العبدية حريب محافظة مأرب.


وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أحرزت تقدمًا مهما في جبهة "مبلقة"، وحررت عددًا من المواقع المطلة على مديريتي حريب والعبدية.



وكانت قد استعادت قوات الجيش وألوية العمالقة، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع استراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب.

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