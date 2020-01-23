النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشرق ووسط المملكة

تَواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تَواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها ،كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 45كم/ساعة، تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشرق ووسط المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تَواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها ،كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 45كم/ساعة، تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:15 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشرق ووسط المملكة

تَواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,573

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تَواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها ،كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 45كم/ساعة، تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,243
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,138
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,571
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,230

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة