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الجديد من Solaris.. تعرف على السيارة الشبابية القادمة لـ"هيونداي"

تعديلات طالت المظهر والتصميم الخارجي وتصميم مصابيح وواجهة القيادة

أفصحت شركة هيونداي عن صور ومعلومات عن الجيل الجديد من سيارات Solaris الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في بعض البلدان العربية والآسيوية باسم Accent.

ويمكن من خلال الصور ملاحظة أن الجيل الجديد من هذه السيارات حصل على بعض التعديلات التي طالت المظهر والتصميم الخارجي، فتغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد في السيارة، وأصبح أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلًا، وأصبحت الانحناءات والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر.

أما من الداخل، وفق "روسيا اليوم"؛ فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة مختلفة قليلًا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في بعض سيارات أودي الحديثة، كما حصل مقود هذه المركبة على أزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

وزودت المركبة بأنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على الطرقات المتعرجة أو المغطاة بالمياه والثلوج.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات شبيهة بمحركات Solaris الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليتر، وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر، وعزم 123 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ6 مراحل.

هيونداي Solaris Accent

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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الجديد من Solaris.. تعرف على السيارة الشبابية القادمة لـ"هيونداي"
سبق

أفصحت شركة هيونداي عن صور ومعلومات عن الجيل الجديد من سيارات Solaris الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في بعض البلدان العربية والآسيوية باسم Accent.

ويمكن من خلال الصور ملاحظة أن الجيل الجديد من هذه السيارات حصل على بعض التعديلات التي طالت المظهر والتصميم الخارجي، فتغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد في السيارة، وأصبح أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلًا، وأصبحت الانحناءات والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر.

أما من الداخل، وفق "روسيا اليوم"؛ فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة مختلفة قليلًا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في بعض سيارات أودي الحديثة، كما حصل مقود هذه المركبة على أزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

وزودت المركبة بأنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على الطرقات المتعرجة أو المغطاة بالمياه والثلوج.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات شبيهة بمحركات Solaris الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليتر، وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر، وعزم 123 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ6 مراحل.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:14 AM

الجديد من Solaris.. تعرف على السيارة الشبابية القادمة لـ"هيونداي"

تعديلات طالت المظهر والتصميم الخارجي وتصميم مصابيح وواجهة القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفصحت شركة هيونداي عن صور ومعلومات عن الجيل الجديد من سيارات Solaris الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في بعض البلدان العربية والآسيوية باسم Accent.

ويمكن من خلال الصور ملاحظة أن الجيل الجديد من هذه السيارات حصل على بعض التعديلات التي طالت المظهر والتصميم الخارجي، فتغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد في السيارة، وأصبح أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلًا، وأصبحت الانحناءات والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر.

أما من الداخل، وفق "روسيا اليوم"؛ فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة مختلفة قليلًا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في بعض سيارات أودي الحديثة، كما حصل مقود هذه المركبة على أزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

وزودت المركبة بأنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على الطرقات المتعرجة أو المغطاة بالمياه والثلوج.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات شبيهة بمحركات Solaris الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليتر، وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر، وعزم 123 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ6 مراحل.

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