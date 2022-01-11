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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش سبل التعاون المشترك مع التخصصي

لجمعيات ذوي الإعاقة لتفعيل البرامج المجتمعية

استقبل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبد الرحمن السيف، بمقر المركز بمدينة الرياض؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يسهم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال أمين عام المركز الدكتور أحمد التميمي: إنه في إطار سعي المركز لتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتناول اللقاء مع رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، الموضوعات الرئيسية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تمهيدًا للعمل المؤسسي المشترك بما يرتقي إلى تطلعات وأهداف الطرفين التي تسهم في تفعيل البرامج المجتمعية، وتوحيد الجهود اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وفي ختام اللقاء أعرب السيف عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلمي، مؤملًا تفعيل الشراكة بين الطرفين بما يحقق الطموحات والأهداف.

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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش سبل التعاون المشترك مع التخصصي
سبق

استقبل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبد الرحمن السيف، بمقر المركز بمدينة الرياض؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يسهم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال أمين عام المركز الدكتور أحمد التميمي: إنه في إطار سعي المركز لتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتناول اللقاء مع رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، الموضوعات الرئيسية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تمهيدًا للعمل المؤسسي المشترك بما يرتقي إلى تطلعات وأهداف الطرفين التي تسهم في تفعيل البرامج المجتمعية، وتوحيد الجهود اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وفي ختام اللقاء أعرب السيف عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلمي، مؤملًا تفعيل الشراكة بين الطرفين بما يحقق الطموحات والأهداف.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
05:53 PM

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش سبل التعاون المشترك مع التخصصي

لجمعيات ذوي الإعاقة لتفعيل البرامج المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبد الرحمن السيف، بمقر المركز بمدينة الرياض؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يسهم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال أمين عام المركز الدكتور أحمد التميمي: إنه في إطار سعي المركز لتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتناول اللقاء مع رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، الموضوعات الرئيسية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تمهيدًا للعمل المؤسسي المشترك بما يرتقي إلى تطلعات وأهداف الطرفين التي تسهم في تفعيل البرامج المجتمعية، وتوحيد الجهود اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وفي ختام اللقاء أعرب السيف عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلمي، مؤملًا تفعيل الشراكة بين الطرفين بما يحقق الطموحات والأهداف.

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