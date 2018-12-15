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بداية من الغد.. ألف مشرف ومشرفة يتابعون الانضباط المدرسي

لمدة أسبوع كامل يفصلهم عن اختبارات الفصل الدراسي الأول

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المشرفين والمشرفات التربويين، والذين يزيد عدهم على 1000 مشرف ومشرفة بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة الانضباط الدراسي ابتداءً من غد الأحد ولمدة أسبوع كامل، وهو الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وسيقوم المشرفون والمشرفات بمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي، وآلية إدخال الغياب في برنامج نور؛ وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات؛ ليكون سلوكاً عاماً في شخصياتهم يساعدهم على تحمّل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.

وأكدت الإدارة على المدارس حثّ أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة؛ لمتابعة ذلك، والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه التأثير السلبي للغياب على الأبناء.

يُذكر أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، لمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تنطلق الأحد 22 ديسمبر 2019؛ حيث ستكون بداية الفترة الأولى الساعة 7:30 صباحاً للمدارس النهارية، و3:30 عصراً للمدارس الليلية، وتكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل؛ بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء.

وتشدد وزارة التعليم على الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية الحضور والانضباط في الأسبوع النشط "الأسبوع الحي"، مؤكدة أنه من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي، حيث إنه يسبق الاختبارات النهائية؛ وفيه فرص ذهبية لتجاوز ما أخفق فيه الطلاب.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الانضباط الدراسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بداية من الغد.. ألف مشرف ومشرفة يتابعون الانضباط المدرسي
سبق

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المشرفين والمشرفات التربويين، والذين يزيد عدهم على 1000 مشرف ومشرفة بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة الانضباط الدراسي ابتداءً من غد الأحد ولمدة أسبوع كامل، وهو الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وسيقوم المشرفون والمشرفات بمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي، وآلية إدخال الغياب في برنامج نور؛ وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات؛ ليكون سلوكاً عاماً في شخصياتهم يساعدهم على تحمّل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.

وأكدت الإدارة على المدارس حثّ أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة؛ لمتابعة ذلك، والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه التأثير السلبي للغياب على الأبناء.

يُذكر أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، لمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تنطلق الأحد 22 ديسمبر 2019؛ حيث ستكون بداية الفترة الأولى الساعة 7:30 صباحاً للمدارس النهارية، و3:30 عصراً للمدارس الليلية، وتكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل؛ بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء.

وتشدد وزارة التعليم على الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية الحضور والانضباط في الأسبوع النشط "الأسبوع الحي"، مؤكدة أنه من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي، حيث إنه يسبق الاختبارات النهائية؛ وفيه فرص ذهبية لتجاوز ما أخفق فيه الطلاب.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:01 PM

بداية من الغد.. ألف مشرف ومشرفة يتابعون الانضباط المدرسي

لمدة أسبوع كامل يفصلهم عن اختبارات الفصل الدراسي الأول

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,345

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المشرفين والمشرفات التربويين، والذين يزيد عدهم على 1000 مشرف ومشرفة بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة الانضباط الدراسي ابتداءً من غد الأحد ولمدة أسبوع كامل، وهو الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وسيقوم المشرفون والمشرفات بمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي، وآلية إدخال الغياب في برنامج نور؛ وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات؛ ليكون سلوكاً عاماً في شخصياتهم يساعدهم على تحمّل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.

وأكدت الإدارة على المدارس حثّ أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة؛ لمتابعة ذلك، والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه التأثير السلبي للغياب على الأبناء.

يُذكر أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، لمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تنطلق الأحد 22 ديسمبر 2019؛ حيث ستكون بداية الفترة الأولى الساعة 7:30 صباحاً للمدارس النهارية، و3:30 عصراً للمدارس الليلية، وتكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل؛ بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء.

وتشدد وزارة التعليم على الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية الحضور والانضباط في الأسبوع النشط "الأسبوع الحي"، مؤكدة أنه من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي، حيث إنه يسبق الاختبارات النهائية؛ وفيه فرص ذهبية لتجاوز ما أخفق فيه الطلاب.

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