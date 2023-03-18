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القبض على أحد مروجي الشائعات حول "كورونا" و"النيابة العامة" تطالب بعقوبات مشدّدة تجاهه

انتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر تمس النظام العام

وجّهت النيابة العامة بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس "كورونا"، وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه، حيث تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا".

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخباراً مجهولة المصدر عن فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، ماسّة بالنظام العام، ونَشر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعطفاً على ذلك صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه، واستكمال المقتضى النظامية بحقه، وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا"، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.

وأهاب المصدر بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك، والإسناد إلى هذه المصادر، والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس "كورونا"، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.

النيابة العامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أحد مروجي الشائعات حول "كورونا" و"النيابة العامة" تطالب بعقوبات مشدّدة تجاهه
سبق

وجّهت النيابة العامة بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس "كورونا"، وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه، حيث تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا".

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخباراً مجهولة المصدر عن فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، ماسّة بالنظام العام، ونَشر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعطفاً على ذلك صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه، واستكمال المقتضى النظامية بحقه، وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا"، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.

وأهاب المصدر بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك، والإسناد إلى هذه المصادر، والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس "كورونا"، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:04 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:55 PM

القبض على أحد مروجي الشائعات حول "كورونا" و"النيابة العامة" تطالب بعقوبات مشدّدة تجاهه

انتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر تمس النظام العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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36,223

وجّهت النيابة العامة بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس "كورونا"، وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه، حيث تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا".

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخباراً مجهولة المصدر عن فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، ماسّة بالنظام العام، ونَشر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعطفاً على ذلك صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه، واستكمال المقتضى النظامية بحقه، وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام متعلقة بفيروس "كورونا"، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.

وأهاب المصدر بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك، والإسناد إلى هذه المصادر، والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس "كورونا"، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.

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