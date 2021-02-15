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"ود السعدون" تخرّ ساجدة بعد فوزها بـ"إبداع".. وتوجّه رسالة عبر "سبق"

قالت لكل طالب وطالبة لديهم شغف بالعلوم: لا تترددوا ولا تخشوا المشاركة

عبّرت الطالبة "ود بنت رائد برغش السعدون" بالصف الثالث الثانوي بثانوية مدارس الجامعة بالخبر بإدارة تعليم الشرقية عن مشاعر الفرح والبهجة؛ لتحقيقها المركز الأول في ‫#إبداع_2020 في مجال الطاقة الكيميائية، بسجدة شكرة، مهدية فوزها للوطن ولأسرتها ومدرستها.

وقالت ودّ السعدون في تصريح لـ"سبق" بعد الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، الذي أقيم اليوم السبت بجامعة الملك سعود، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي: لديّ بحث دمج خلايا شمسية ومكثفات هوائية للحصول على الطاقة الشمسية وتخزينها، وهذه هي السنة الثانية التي أشارك بها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" بنفس المشروع، وهذه المرة الأولى التي أفوز بها بالمركز الأول في هذه المسابقة".

وعن مشاعرها بالفوز بالمركز الأول من بين 76.658 طالبًا وطالبة سجلوا في أولمبياد "إبداع 2020" قالت "ود": هذا يدل على اهتمام المملكة ومؤسسة "موهبة" بالأبحاث وتطوير الوطن، وإن شاء الله لن تظل أبحاثنا في الأوراق، وإنما ستساهم في نشرها وتطبيقها على أرض الوطن.

وذكرت أنها مع 27 فائزاً مرشحون للمشاركة في "إنتل آيسف"، وسيشاركون في ورشة عمل لاختيار 20 مرشحاً، ووعدت بتطوير الأبحاث والوصول بها لأعلى المستويات؛ لتمثيل السعودية في هذا المعرض الدولي.

ووجّهت رسالة لكل طالب أو طالبة لديهم شغف بالعلوم والأبحاث العلمية مفادها عدم التردد أو الخوف من صعوبة المشاركة، وقالت: هكذا كان تفكيري وشعور زميلاتي وزملائي، وعندما دخلنا وخضنا مسابقة الأولمبياد ولمسنا دعم مؤسسة "موهبة" التي قامت مشكورةً بتذليل جميع الصعوبات والمشكلات التي قد تواجهنا، وهذا ساعدنا في تطوير أبحاثنا.

وقدمت شكرها لمدرستها وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي أتاحت العمل فيها ومؤسسة "موهبة" التي تبنّت مواهبها، وأتاحت الفرصة للمشاركة في مثل هذه المسابقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ود السعدون" تخرّ ساجدة بعد فوزها بـ"إبداع".. وتوجّه رسالة عبر "سبق"
سبق

عبّرت الطالبة "ود بنت رائد برغش السعدون" بالصف الثالث الثانوي بثانوية مدارس الجامعة بالخبر بإدارة تعليم الشرقية عن مشاعر الفرح والبهجة؛ لتحقيقها المركز الأول في ‫#إبداع_2020 في مجال الطاقة الكيميائية، بسجدة شكرة، مهدية فوزها للوطن ولأسرتها ومدرستها.

وقالت ودّ السعدون في تصريح لـ"سبق" بعد الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، الذي أقيم اليوم السبت بجامعة الملك سعود، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي: لديّ بحث دمج خلايا شمسية ومكثفات هوائية للحصول على الطاقة الشمسية وتخزينها، وهذه هي السنة الثانية التي أشارك بها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" بنفس المشروع، وهذه المرة الأولى التي أفوز بها بالمركز الأول في هذه المسابقة".

وعن مشاعرها بالفوز بالمركز الأول من بين 76.658 طالبًا وطالبة سجلوا في أولمبياد "إبداع 2020" قالت "ود": هذا يدل على اهتمام المملكة ومؤسسة "موهبة" بالأبحاث وتطوير الوطن، وإن شاء الله لن تظل أبحاثنا في الأوراق، وإنما ستساهم في نشرها وتطبيقها على أرض الوطن.

وذكرت أنها مع 27 فائزاً مرشحون للمشاركة في "إنتل آيسف"، وسيشاركون في ورشة عمل لاختيار 20 مرشحاً، ووعدت بتطوير الأبحاث والوصول بها لأعلى المستويات؛ لتمثيل السعودية في هذا المعرض الدولي.

ووجّهت رسالة لكل طالب أو طالبة لديهم شغف بالعلوم والأبحاث العلمية مفادها عدم التردد أو الخوف من صعوبة المشاركة، وقالت: هكذا كان تفكيري وشعور زميلاتي وزملائي، وعندما دخلنا وخضنا مسابقة الأولمبياد ولمسنا دعم مؤسسة "موهبة" التي قامت مشكورةً بتذليل جميع الصعوبات والمشكلات التي قد تواجهنا، وهذا ساعدنا في تطوير أبحاثنا.

وقدمت شكرها لمدرستها وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي أتاحت العمل فيها ومؤسسة "موهبة" التي تبنّت مواهبها، وأتاحت الفرصة للمشاركة في مثل هذه المسابقات.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:31 PM

"ود السعدون" تخرّ ساجدة بعد فوزها بـ"إبداع".. وتوجّه رسالة عبر "سبق"

قالت لكل طالب وطالبة لديهم شغف بالعلوم: لا تترددوا ولا تخشوا المشاركة

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
9,702

عبّرت الطالبة "ود بنت رائد برغش السعدون" بالصف الثالث الثانوي بثانوية مدارس الجامعة بالخبر بإدارة تعليم الشرقية عن مشاعر الفرح والبهجة؛ لتحقيقها المركز الأول في ‫#إبداع_2020 في مجال الطاقة الكيميائية، بسجدة شكرة، مهدية فوزها للوطن ولأسرتها ومدرستها.

وقالت ودّ السعدون في تصريح لـ"سبق" بعد الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، الذي أقيم اليوم السبت بجامعة الملك سعود، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي: لديّ بحث دمج خلايا شمسية ومكثفات هوائية للحصول على الطاقة الشمسية وتخزينها، وهذه هي السنة الثانية التي أشارك بها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" بنفس المشروع، وهذه المرة الأولى التي أفوز بها بالمركز الأول في هذه المسابقة".

وعن مشاعرها بالفوز بالمركز الأول من بين 76.658 طالبًا وطالبة سجلوا في أولمبياد "إبداع 2020" قالت "ود": هذا يدل على اهتمام المملكة ومؤسسة "موهبة" بالأبحاث وتطوير الوطن، وإن شاء الله لن تظل أبحاثنا في الأوراق، وإنما ستساهم في نشرها وتطبيقها على أرض الوطن.

وذكرت أنها مع 27 فائزاً مرشحون للمشاركة في "إنتل آيسف"، وسيشاركون في ورشة عمل لاختيار 20 مرشحاً، ووعدت بتطوير الأبحاث والوصول بها لأعلى المستويات؛ لتمثيل السعودية في هذا المعرض الدولي.

ووجّهت رسالة لكل طالب أو طالبة لديهم شغف بالعلوم والأبحاث العلمية مفادها عدم التردد أو الخوف من صعوبة المشاركة، وقالت: هكذا كان تفكيري وشعور زميلاتي وزملائي، وعندما دخلنا وخضنا مسابقة الأولمبياد ولمسنا دعم مؤسسة "موهبة" التي قامت مشكورةً بتذليل جميع الصعوبات والمشكلات التي قد تواجهنا، وهذا ساعدنا في تطوير أبحاثنا.

وقدمت شكرها لمدرستها وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي أتاحت العمل فيها ومؤسسة "موهبة" التي تبنّت مواهبها، وأتاحت الفرصة للمشاركة في مثل هذه المسابقات.

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