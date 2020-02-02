"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الهند

بحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.