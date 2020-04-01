النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشاهد مروعة من نيويورك.. المرضى في طرقات المستشفى والجثث تحملها الرافعات

الأطباء: لا نصدق ما نشاهد.. إنه ميدان قتال يعجّ بالجثث والمصابين

"لا نصدق ما نشاهد، ليس هذا مستشفى في نيويورك، بل ميدان قتال يعجّ بالجثث والمصابين"، هكذا يصف أحد الأطباء المشهد المروع في مركز بروكديل الطبي في بروكلين، حيث يرقد عشرات المصابين في طرقات المستشفى، بينما في الخارج تقوم الرافعات بحمل الجثث ووضعها في شاحنات ضخمة من أجل دفنها.

وحسب فيديو بثته شبكة "سي بي إس" الإخبارية، فقد وصل مستشفى مركز بروكديل الطبي في بروكلين، الذي يضم 370 سريراً إلى طاقته الاستيعابية الكاملة، وبعدها تم وضع المرضى على أسرّة في طرقات المستشفى، وحتى في صالة الاستقبال بالمستشفى.

وقالت الدكتورة أرابيا موليت، التي تعمل في قسم الطوارئ: "لا نصدق ما نشاهد، ليس هذا مستشفى في نيويورك، بل ميدان قتال يعجّ بالقتلى والمصابين"، ودعت "موليت" إلى جلب المزيد من أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية، وأضافت: "نحتاج للصلاة، نحتاج إلى الدعم، نحتاج إلى معاطف للطواقم الطبية وقفازات أقنعة، نحتاج إلى المزيد من أجهزة التهوية بالمكان، نحن نحتاج لمكان أكبر لعلاج كل هذه الحالات".

أما خارج المستشفى فقد كان المشهد مأساوياً، فتحت عنوان "مهمة كئيبة"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقفت شاحنة ضخمة أمام المستشفى، فيما كانت الرافعات الشوكية تحمل الجثث لوضعها في ثلاجة الشاحنة؛ تمهيداً لنقلها إلى مكان الدفن، بينما وقف أعضاء الطاقم الطبي في شرفات المستشفى مذهولين، لا يصدّقون ما يشاهدون.

جدير بالذكر، أنه بنهاية يوم الثلاثاء، سجلت ولاية نيويورك 76.049 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتوفي 1.550 شخصاً بسبب المرض القاتل، فيما ارتفع عدد القتلى في مدينة نيويورك إلى ما يزيد عن 1000 في 24 ساعة الماضية، حيث مات 182 آخرين.

نيويورك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مشاهد مروعة من نيويورك.. المرضى في طرقات المستشفى والجثث تحملها الرافعات
سبق

"لا نصدق ما نشاهد، ليس هذا مستشفى في نيويورك، بل ميدان قتال يعجّ بالجثث والمصابين"، هكذا يصف أحد الأطباء المشهد المروع في مركز بروكديل الطبي في بروكلين، حيث يرقد عشرات المصابين في طرقات المستشفى، بينما في الخارج تقوم الرافعات بحمل الجثث ووضعها في شاحنات ضخمة من أجل دفنها.

وحسب فيديو بثته شبكة "سي بي إس" الإخبارية، فقد وصل مستشفى مركز بروكديل الطبي في بروكلين، الذي يضم 370 سريراً إلى طاقته الاستيعابية الكاملة، وبعدها تم وضع المرضى على أسرّة في طرقات المستشفى، وحتى في صالة الاستقبال بالمستشفى.

وقالت الدكتورة أرابيا موليت، التي تعمل في قسم الطوارئ: "لا نصدق ما نشاهد، ليس هذا مستشفى في نيويورك، بل ميدان قتال يعجّ بالقتلى والمصابين"، ودعت "موليت" إلى جلب المزيد من أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية، وأضافت: "نحتاج للصلاة، نحتاج إلى الدعم، نحتاج إلى معاطف للطواقم الطبية وقفازات أقنعة، نحتاج إلى المزيد من أجهزة التهوية بالمكان، نحن نحتاج لمكان أكبر لعلاج كل هذه الحالات".

أما خارج المستشفى فقد كان المشهد مأساوياً، فتحت عنوان "مهمة كئيبة"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقفت شاحنة ضخمة أمام المستشفى، فيما كانت الرافعات الشوكية تحمل الجثث لوضعها في ثلاجة الشاحنة؛ تمهيداً لنقلها إلى مكان الدفن، بينما وقف أعضاء الطاقم الطبي في شرفات المستشفى مذهولين، لا يصدّقون ما يشاهدون.

جدير بالذكر، أنه بنهاية يوم الثلاثاء، سجلت ولاية نيويورك 76.049 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتوفي 1.550 شخصاً بسبب المرض القاتل، فيما ارتفع عدد القتلى في مدينة نيويورك إلى ما يزيد عن 1000 في 24 ساعة الماضية، حيث مات 182 آخرين.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:30 PM

مشاهد مروعة من نيويورك.. المرضى في طرقات المستشفى والجثث تحملها الرافعات

الأطباء: لا نصدق ما نشاهد.. إنه ميدان قتال يعجّ بالجثث والمصابين

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
16,180

"لا نصدق ما نشاهد، ليس هذا مستشفى في نيويورك، بل ميدان قتال يعجّ بالجثث والمصابين"، هكذا يصف أحد الأطباء المشهد المروع في مركز بروكديل الطبي في بروكلين، حيث يرقد عشرات المصابين في طرقات المستشفى، بينما في الخارج تقوم الرافعات بحمل الجثث ووضعها في شاحنات ضخمة من أجل دفنها.

وحسب فيديو بثته شبكة "سي بي إس" الإخبارية، فقد وصل مستشفى مركز بروكديل الطبي في بروكلين، الذي يضم 370 سريراً إلى طاقته الاستيعابية الكاملة، وبعدها تم وضع المرضى على أسرّة في طرقات المستشفى، وحتى في صالة الاستقبال بالمستشفى.

وقالت الدكتورة أرابيا موليت، التي تعمل في قسم الطوارئ: "لا نصدق ما نشاهد، ليس هذا مستشفى في نيويورك، بل ميدان قتال يعجّ بالقتلى والمصابين"، ودعت "موليت" إلى جلب المزيد من أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية، وأضافت: "نحتاج للصلاة، نحتاج إلى الدعم، نحتاج إلى معاطف للطواقم الطبية وقفازات أقنعة، نحتاج إلى المزيد من أجهزة التهوية بالمكان، نحن نحتاج لمكان أكبر لعلاج كل هذه الحالات".

أما خارج المستشفى فقد كان المشهد مأساوياً، فتحت عنوان "مهمة كئيبة"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقفت شاحنة ضخمة أمام المستشفى، فيما كانت الرافعات الشوكية تحمل الجثث لوضعها في ثلاجة الشاحنة؛ تمهيداً لنقلها إلى مكان الدفن، بينما وقف أعضاء الطاقم الطبي في شرفات المستشفى مذهولين، لا يصدّقون ما يشاهدون.

جدير بالذكر، أنه بنهاية يوم الثلاثاء، سجلت ولاية نيويورك 76.049 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتوفي 1.550 شخصاً بسبب المرض القاتل، فيما ارتفع عدد القتلى في مدينة نيويورك إلى ما يزيد عن 1000 في 24 ساعة الماضية، حيث مات 182 آخرين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,815

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة