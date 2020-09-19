النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قُبض عليه عند تلقيه "الحشيش".. تنفيذ حُكم القتل في مهرب مخدرات بجدة

باكستاني الجنسية وبيان الداخلية يكشف الاسم والتفاصيل

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1440هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قُبض عليه عند تلقيه "الحشيش".. تنفيذ حُكم القتل في مهرب مخدرات بجدة
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1440هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:46 PM

قُبض عليه عند تلقيه "الحشيش".. تنفيذ حُكم القتل في مهرب مخدرات بجدة

باكستاني الجنسية وبيان الداخلية يكشف الاسم والتفاصيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
5,205

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1440هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,762
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,500

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة