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ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً

يستمر التقديم إلى 22 نوفمبر و7 ديسمبر

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً.

وأفاد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، بأن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "السايح": "سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً
سبق

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً.

وأفاد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، بأن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "السايح": "سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة".

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
03:02 PM

ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً

يستمر التقديم إلى 22 نوفمبر و7 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً.

وأفاد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، بأن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "السايح": "سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة".

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