ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً

يستمر التقديم إلى 22 نوفمبر و7 ديسمبر

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً.

وأفاد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، بأن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "السايح": "سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة".