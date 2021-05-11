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المركز العربي للقانون الدولي الإنساني: “إسرائيل” انتهكت مقررات الشرعية الدولية

تابع بقلق التطورات الخطيرة للوضع المتفجر في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح

يتابع المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بقلقٍ بالغ منذ أكثر من أسبوع التطورات الخطيرة للوضع المتفجر في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال في بيانٍ تحتفظ "سبق" بنسخةٍ منه: مدينة القدس تواجه في الوقت الحالي أجواء ملتهبة؛ بسبب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان حي الشيخ جراح الفلسطيني بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون، وحيث أن هذه الأوضاع باتت تمثل منعطفًا مهمًا في تاريخ القضية الفلسطينية نظرًا للخروقات المرتكبة من طرف قوات الشرطة الإسرائيلية والمتمثلة بالأساس في التلويح بالتشريد القسري لسكان حي الشيخ جراح، وهو من الأفعال المحظورة في القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: تتمثل كذلك في الاعتداء على المدنيين وحرمانهم من حقهم المشروع طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أداء شعائرهم الدينية، واستهداف الفرق الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهي جمعية وطنية إنسانية، تلتزم في مهمتها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية.

وأكد البيان الصادر عن المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف قوات الشرطة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين تُمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف: نظرًا للوضع الراهن فإننا نؤكد على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذا وقف عمليات الهدم والإخلاء، وكل الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، كما ندعو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولية بهذا الشأن.

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المركز العربي للقانون الدولي الإنساني: “إسرائيل” انتهكت مقررات الشرعية الدولية
سبق

يتابع المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بقلقٍ بالغ منذ أكثر من أسبوع التطورات الخطيرة للوضع المتفجر في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال في بيانٍ تحتفظ "سبق" بنسخةٍ منه: مدينة القدس تواجه في الوقت الحالي أجواء ملتهبة؛ بسبب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان حي الشيخ جراح الفلسطيني بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون، وحيث أن هذه الأوضاع باتت تمثل منعطفًا مهمًا في تاريخ القضية الفلسطينية نظرًا للخروقات المرتكبة من طرف قوات الشرطة الإسرائيلية والمتمثلة بالأساس في التلويح بالتشريد القسري لسكان حي الشيخ جراح، وهو من الأفعال المحظورة في القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: تتمثل كذلك في الاعتداء على المدنيين وحرمانهم من حقهم المشروع طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أداء شعائرهم الدينية، واستهداف الفرق الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهي جمعية وطنية إنسانية، تلتزم في مهمتها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية.

وأكد البيان الصادر عن المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف قوات الشرطة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين تُمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف: نظرًا للوضع الراهن فإننا نؤكد على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذا وقف عمليات الهدم والإخلاء، وكل الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، كما ندعو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولية بهذا الشأن.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
03:47 PM

المركز العربي للقانون الدولي الإنساني: “إسرائيل” انتهكت مقررات الشرعية الدولية

تابع بقلق التطورات الخطيرة للوضع المتفجر في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح

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فهد العتيبي - الرياض
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يتابع المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بقلقٍ بالغ منذ أكثر من أسبوع التطورات الخطيرة للوضع المتفجر في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال في بيانٍ تحتفظ "سبق" بنسخةٍ منه: مدينة القدس تواجه في الوقت الحالي أجواء ملتهبة؛ بسبب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان حي الشيخ جراح الفلسطيني بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون، وحيث أن هذه الأوضاع باتت تمثل منعطفًا مهمًا في تاريخ القضية الفلسطينية نظرًا للخروقات المرتكبة من طرف قوات الشرطة الإسرائيلية والمتمثلة بالأساس في التلويح بالتشريد القسري لسكان حي الشيخ جراح، وهو من الأفعال المحظورة في القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: تتمثل كذلك في الاعتداء على المدنيين وحرمانهم من حقهم المشروع طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أداء شعائرهم الدينية، واستهداف الفرق الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهي جمعية وطنية إنسانية، تلتزم في مهمتها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية.

وأكد البيان الصادر عن المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف قوات الشرطة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين تُمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف: نظرًا للوضع الراهن فإننا نؤكد على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذا وقف عمليات الهدم والإخلاء، وكل الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، كما ندعو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولية بهذا الشأن.

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