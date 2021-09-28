حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

مشهور بالأعمال الرمضانية وأدوار البطولة.. وأدمن أثناء وجوده بدولة عربية

قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بحبس فنان مشهور لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تعاطي المخدرات وغرامة 5 آلاف دينار.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كان المتهم قد تم إلقاء القبض عليه فور عودته إلى البلاد عبر المطار وبحوزته مواد مخدرة.

ولم تكشف وسائل الإعلام الكويتية عن هوية الفنان المشهور.

لكن صحيفة "الراي" الكويتية أشارت إلى أنه "ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية"، وأن الفنان متهم "في قضية تهريب المخدرات"، وتم تغريمه 5 آلاف دينار عن تهمة التعاطي، وبراءته من تهمة الإتجار.

وقد تم توقيف الممثل عقب وصوله إلى مطار الكويت الدولي، في نهاية شهر يوليو الماضي،

وكانت النيابة العامة، قد حققت مع المتهم، بعد توقيفه، وقال خلال التحقيقات، إنه "أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية".