تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
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مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا
قالت عبر حسابها: في الوهاطية وهو بصحة جيدة ولله الحمد
تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.
مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا
قالت عبر حسابها: في الوهاطية وهو بصحة جيدة ولله الحمد
تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.