تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-26 تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.



وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:40 AM

مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا قالت عبر حسابها: في الوهاطية وهو بصحة جيدة ولله الحمد





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تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.



وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.