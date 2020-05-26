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مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا

قالت عبر حسابها: في الوهاطية وهو بصحة جيدة ولله الحمد

تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا
سبق

تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:40 AM

مدني المدينة يُخرج شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا

قالت عبر حسابها: في الوهاطية وهو بصحة جيدة ولله الحمد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,564

تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخرج #الدفاع_المدني بـ #المدينة_المنورة شخصًا سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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