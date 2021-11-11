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بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين

خلال شهر أكتوبر من هذا العام

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم.

كما صرف 360 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل 197 متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين
سبق

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم.

كما صرف 360 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل 197 متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
08:16 PM

بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين

خلال شهر أكتوبر من هذا العام

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منصور الشلاقي - حائل
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أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم.

كما صرف 360 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل 197 متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

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