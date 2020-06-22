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توجيه بإغلاق مكتب "عمل الأفلاج" ونقل موظفيه يثير علامة استفهام

مناشدة بالإبقاء عليه ومطالبات بالاستفادة من مبنى في مراحله الأخيرة

علمت "سبق" بتوجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإغلاق مكتب عمل الأفلاج وتوزيع موظفيه على مكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، باستثناء وحدة التفتيش في مكتب العمل؛ حيث ستنقل بموظفيها لمبنى دار الملاحظة.

وتشير المصادر إلى أن إدارة التسوية الودية ستغلق وستنقل القضايا التابعة لها إلى مدينة الرياض، ما يعني أن المراجعين للجنة الفصل العمالي من أهالي الأفلاج سيتكبدون عناء السفر إلى مدينة الرياض.

وفي هذا الشأن، تساءل الأهالي عن جدوى هذا الإجراء الذي يضطرهم للسفر كلما احتاجوا لإدارة التسويات ولجنة الفصل بقطع مسافة 600 كم ذهاباً وإياباً، مطالبين في الوقت نفسه بالاستفادة من مبنى مكتب العمل بالمحافظة الذي بات في مراحله الأخيرة وبلغت تكلفة إنشائه ملايين الريالات والإبقاء على المكتب والموظفين لخدمة المراجعين بالمحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة.

ويناشد الأهالي، وزير الموارد البشرية بالإبقاء على مكتب عمل الأفلاج لخدمة المواطن والمقيم والمسنين غير القادرين على التردد لمدينة الرياض لإنهاء معاملاتهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب عمل الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه بإغلاق مكتب "عمل الأفلاج" ونقل موظفيه يثير علامة استفهام
سبق

علمت "سبق" بتوجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإغلاق مكتب عمل الأفلاج وتوزيع موظفيه على مكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، باستثناء وحدة التفتيش في مكتب العمل؛ حيث ستنقل بموظفيها لمبنى دار الملاحظة.

وتشير المصادر إلى أن إدارة التسوية الودية ستغلق وستنقل القضايا التابعة لها إلى مدينة الرياض، ما يعني أن المراجعين للجنة الفصل العمالي من أهالي الأفلاج سيتكبدون عناء السفر إلى مدينة الرياض.

وفي هذا الشأن، تساءل الأهالي عن جدوى هذا الإجراء الذي يضطرهم للسفر كلما احتاجوا لإدارة التسويات ولجنة الفصل بقطع مسافة 600 كم ذهاباً وإياباً، مطالبين في الوقت نفسه بالاستفادة من مبنى مكتب العمل بالمحافظة الذي بات في مراحله الأخيرة وبلغت تكلفة إنشائه ملايين الريالات والإبقاء على المكتب والموظفين لخدمة المراجعين بالمحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة.

ويناشد الأهالي، وزير الموارد البشرية بالإبقاء على مكتب عمل الأفلاج لخدمة المواطن والمقيم والمسنين غير القادرين على التردد لمدينة الرياض لإنهاء معاملاتهم.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:22 PM

توجيه بإغلاق مكتب "عمل الأفلاج" ونقل موظفيه يثير علامة استفهام

مناشدة بالإبقاء عليه ومطالبات بالاستفادة من مبنى في مراحله الأخيرة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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8,683

علمت "سبق" بتوجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإغلاق مكتب عمل الأفلاج وتوزيع موظفيه على مكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، باستثناء وحدة التفتيش في مكتب العمل؛ حيث ستنقل بموظفيها لمبنى دار الملاحظة.

وتشير المصادر إلى أن إدارة التسوية الودية ستغلق وستنقل القضايا التابعة لها إلى مدينة الرياض، ما يعني أن المراجعين للجنة الفصل العمالي من أهالي الأفلاج سيتكبدون عناء السفر إلى مدينة الرياض.

وفي هذا الشأن، تساءل الأهالي عن جدوى هذا الإجراء الذي يضطرهم للسفر كلما احتاجوا لإدارة التسويات ولجنة الفصل بقطع مسافة 600 كم ذهاباً وإياباً، مطالبين في الوقت نفسه بالاستفادة من مبنى مكتب العمل بالمحافظة الذي بات في مراحله الأخيرة وبلغت تكلفة إنشائه ملايين الريالات والإبقاء على المكتب والموظفين لخدمة المراجعين بالمحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة.

ويناشد الأهالي، وزير الموارد البشرية بالإبقاء على مكتب عمل الأفلاج لخدمة المواطن والمقيم والمسنين غير القادرين على التردد لمدينة الرياض لإنهاء معاملاتهم.

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