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شاهد.. فكرة إبداعية من "الصحة": شكراً لمن لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت

وجهت وزارة الصحة، الشكر للمواطنين والمقيمين الملتزمين بالإرشادات الصحية والتوعوية التي تقدمها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا؛ ومنها الدعوة للبقاء في المنازل.

جاء ذلك عبر فكرة إبداعية تمثلت في نشر الشكر في اللوحات الإعلانية بالطرقات العامة في بعض المدن، تضمنت رسالة قالت فيها:
"شكراً لكل شخص لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت".
مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد قال لـ"سبق": "نشكر جميع الملزمين بالإرشادات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا، ولله الحمد الوعي لدى المجتمع السعودي كبير، ولاحظنا ذلك من خلال الإعلانات الرسمية للجهات المرورية التي أكدت انخفاض الحركة المرورية في المدن الرئيسية".

وقال الحميد: "تدعو الوزارة الجميع للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ كون الخروج يعرض الشخص للعدوى وقد يجعله ناقلًا للفيروس".

ودعا الحميد إلى تجنب المصافحة والابتعاد عن التجمعات والمداومة على غسل اليدين، مشدداً على أهمية العزل المنزلي لمن يعانون من أعراض الأنفلونزا أو القادمين من خارج المملكة".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فكرة إبداعية من "الصحة": شكراً لمن لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت
سبق

وجهت وزارة الصحة، الشكر للمواطنين والمقيمين الملتزمين بالإرشادات الصحية والتوعوية التي تقدمها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا؛ ومنها الدعوة للبقاء في المنازل.

جاء ذلك عبر فكرة إبداعية تمثلت في نشر الشكر في اللوحات الإعلانية بالطرقات العامة في بعض المدن، تضمنت رسالة قالت فيها:
"شكراً لكل شخص لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت".
مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد قال لـ"سبق": "نشكر جميع الملزمين بالإرشادات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا، ولله الحمد الوعي لدى المجتمع السعودي كبير، ولاحظنا ذلك من خلال الإعلانات الرسمية للجهات المرورية التي أكدت انخفاض الحركة المرورية في المدن الرئيسية".

وقال الحميد: "تدعو الوزارة الجميع للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ كون الخروج يعرض الشخص للعدوى وقد يجعله ناقلًا للفيروس".

ودعا الحميد إلى تجنب المصافحة والابتعاد عن التجمعات والمداومة على غسل اليدين، مشدداً على أهمية العزل المنزلي لمن يعانون من أعراض الأنفلونزا أو القادمين من خارج المملكة".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:05 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:22 PM

شاهد.. فكرة إبداعية من "الصحة": شكراً لمن لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,132

وجهت وزارة الصحة، الشكر للمواطنين والمقيمين الملتزمين بالإرشادات الصحية والتوعوية التي تقدمها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا؛ ومنها الدعوة للبقاء في المنازل.

جاء ذلك عبر فكرة إبداعية تمثلت في نشر الشكر في اللوحات الإعلانية بالطرقات العامة في بعض المدن، تضمنت رسالة قالت فيها:
"شكراً لكل شخص لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت".
مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد قال لـ"سبق": "نشكر جميع الملزمين بالإرشادات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا، ولله الحمد الوعي لدى المجتمع السعودي كبير، ولاحظنا ذلك من خلال الإعلانات الرسمية للجهات المرورية التي أكدت انخفاض الحركة المرورية في المدن الرئيسية".

وقال الحميد: "تدعو الوزارة الجميع للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ كون الخروج يعرض الشخص للعدوى وقد يجعله ناقلًا للفيروس".

ودعا الحميد إلى تجنب المصافحة والابتعاد عن التجمعات والمداومة على غسل اليدين، مشدداً على أهمية العزل المنزلي لمن يعانون من أعراض الأنفلونزا أو القادمين من خارج المملكة".

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