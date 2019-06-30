مركز "مبادرات مسك" يتوج 5 فائزين ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال

بعد منافسة كبيرة بين 15 منشأة صغيرة.. وجلسات حوارية وورش عمل

أعلن مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، خمسة فائزين على مستوى المملكة العربية السعودية ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال؛ وذلك بعد منافسة كبيرة بين 15 منشأة صغيرة، قدمت أعمالها خلال الحفل النهائي الذي استضافته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال اليوم السبت 29 يونيو 2019م، بمقرها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ كشريك مستضيف وأكاديمي لهذه البطولة.

وفي الوقت الذي فازت فيه الشركات التالية: (Dhad، Cura، Faheem، Sadeem، Red see farms) بهذه البطولة في المملكة العربية السعودية؛ تعتبر بطولة كأس العالم لريادة الأعمال إحدى أكبر المسابقات المخصصة للشركات الناشئة على مستوى العالم بتنظيم من منتدى مسك العالمي، والشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)؛ حيث يشارك فيها أكثر من مائة ألف من رواد الأعمال من 180 دولة، وتقام نهائياتها في أكثر من 100 دولة؛ بحيث يتأهل فائز واحد من كل دولة، ومن ثم يجتمع كل الفائزين في منتدى "مسك" العالمي المقبل في شهر نوفمبر؛ في حين ما زالت العديد من الدول تعمل على المراحل النهائية لإعلان الفائزين بكأس العالم لريادة الأعمال، ومن المنتظر مع نهاية شهر أغسطس المقبل، إعلانُ أسماء جميع الفائزين من جميع الدول.

وجرت قبل إعلان الفائزين في المرحلة النهائية للتصفيات المقامة لرواد الأعمال السعوديين، عدةُ أنشطة تَمَثّلت في تقديم العروض من 15 شركة متأهلة لمدة 10 دقائق، وجلسات حوارية مدتها 30 دقيقة بين الخبراء المحليين والإقليميين، وأنشطة تواصل بين المشاركين، وورش عمل متعمقة في المحاور الرئيسية لمنتدى مسك العالمي.

وتعتبر منافسات بطولة كأس العالم لريادة، تجربة تغير مسار حياة رواد الأعمال المشاركين؛ إذ إنها توفر الأدوات والموارد لمساعدة رواد الأعمال في مرحلة بناء الفكرة، ومرحلة التأسيس المبكر، ومرحلة النمو، وما بعدها؛ حيث إنها تدعم رواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لأفكارهم وصقل مهاراتهم وإتاحة فرصة التواصل مع شبكة عالمية من المرشدين من خلال برنامج تسريع افتراضي، كما يوفر كأس العالم لريادة الأعمال أيضًا فرصةً للتنافس على جوائز ذات آثار عميقة، مثل الفرص التدريبية، والموارد، والاتصالات، وفرص العمل، والاستثمار، وفرص نقدية بقيمة 5 ملايين دولار.

وتتمثل المحاور الأساسية لهذه البطولة في ثلاثة عناصر هي: اصنع التغيير، ونفذ، وطور؛ حيث يتمتع الشباب اليوم بميزة تنافسية تُمكّنهم من امتلاك الأحلام الكبيرة، وتحويل تحديات اقتصاد المستقبل إلى فرص شبابية وجسور للازدهار؛ بينما أظهرت الدراسات أن 50٪ من الشركات الناشئة تفشل في غضون خمس سنوات، وأن أصحاب الأعمال المبتدئين لديهم فرصة تبلغ 18٪ فقط للنجاح.

وتركز البطولة على أن النجاح في ريادة الأعمال يتطلب تطوير المهارات المناسبة والمرونة لتحويل الأفكار الملهمة إلى واقع؛ فيما يتمثل التحدي أمام رواد الأعمال بعد إطلاق مشاريعهم، في تنميتها وتحقيق النجاح، وفي مرحلة النمو يستلزم تمكن رواد الأعمال المبتدئين من استيعاب آراء العملاء، وتطبيق أفضل تقنيات الإدارة، وركوب موجة الابتكار؛ في حين تنعقد بطولة كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى المملكة العربية، بالشراكة مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC)، كشريك مستضيف، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) كشريك استراتيجي، وحاضنة بادر كشريك حاضن.

كما يعتبر كأس العالم لريادة الأعمال برنامجًا سنويًّا مدته 9 أشهر، يهدف إلى تطوير أكثر من 100 رائد أعمال، والبحث أيضًا عن أفضل 100 شركة ناشئة وتطويرها، بما يجعل هذا البرنامج الأول على مستوى العالم؛ حيث سيساهم في تغيير الطريقة التي نبحث فيها عن شركات "اليونيكورن" الناشئة حول العالم.

الجدير بالذكر أن منتدى مسك العالمي، هو منصة متجددة سنويًّا تجمع القادة والمبدعين والمفكرين من الشباب مع المبدعين العالميين المرموقين تحت سقف واحد؛ للبحث في سبل مواجهة تحدي التغيير وتجربتها واكتساب الخبرات من خلالها، ويعتبر المنصة العالمية الرئيسية لمؤسسة مسك الخيرية، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية أنشأها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاكتشاف وتطوير وتمكين جيل الشباب داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ليكونوا مشاركين فعالين في بناء اقتصاد المستقبل، كما يعزز المنتدى من مهمة المؤسسة على المستوى الدولي من خلال التفاعل وإبرام الشراكات وإقامة الفعاليات.

وتعتبر الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) مؤسسة عالمية تنظم وتدير العديد من البرامج المتنوعة لمساعدة رواد الأعمال على إطلاق قدراتهم وطاقاتهم وأفكارهم، وتحويلها إلى مشروعات وشركات جديدة واعدة؛ بما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل، واكتشاف المبتكرين في كل المجالات من أجل تنمية المجتمعات، وزيادة الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

في حين تُعتبر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الشريكَ المستضيف والأكاديمي لبطولة كأس العالم لريادة الأعمال، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وتسعى نحو بناء قادة المستقبل من خلال منظومة متجانسة من البرامج التعليمية المقدمة بمعايير عالمية كبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المتميز في القيادة والإدارة وريادة الأعمال، والبرامج والتربوية، والأبحاث التطبيقية، والدراسات الميدانية؛ فضلًا عن تصميم وتنظم المؤتمرات، واللقاءات، وورش الأعمال المتخصصة محليًّا وإقليميًّا من أجل تبادل الخبرات، وتلاقح وتبادل الأفكار؛ بهدف صناعة جيل جديد من رواد الأعمال المتميزين، والإداريين المحترفين، والقادة المؤثرين.