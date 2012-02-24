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"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة"

مؤكدًا أن السعوديات موضع اهتمام القيادة إذ يشاركن في التخطيط وصناعة القرارات

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أهمية دور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي وقدرتها على إنجاز مختلف الأعمال، مشيرًا إلى تمكين عددٍ من القيادات النسائية المؤهلة لتولي مناصب قيادية في أمانة العاصمة المقدسة واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية؛ للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية وخدمة المجتمع والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني لتمكين المرأة والدفع بها إلى سوق العمل.

وأشار "القويحص" إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتعيين أكثر من 200 موظفة في عديد التخصصات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن المرأة السعودية موضع اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – إذ تشارك جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرارات؛ لتطوير وتحسين منظومة العمل في القطاع البلدي وفق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.

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"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة"
سبق

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أهمية دور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي وقدرتها على إنجاز مختلف الأعمال، مشيرًا إلى تمكين عددٍ من القيادات النسائية المؤهلة لتولي مناصب قيادية في أمانة العاصمة المقدسة واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية؛ للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية وخدمة المجتمع والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني لتمكين المرأة والدفع بها إلى سوق العمل.

وأشار "القويحص" إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتعيين أكثر من 200 موظفة في عديد التخصصات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن المرأة السعودية موضع اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – إذ تشارك جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرارات؛ لتطوير وتحسين منظومة العمل في القطاع البلدي وفق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
09:45 PM

"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة"

مؤكدًا أن السعوديات موضع اهتمام القيادة إذ يشاركن في التخطيط وصناعة القرارات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أهمية دور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي وقدرتها على إنجاز مختلف الأعمال، مشيرًا إلى تمكين عددٍ من القيادات النسائية المؤهلة لتولي مناصب قيادية في أمانة العاصمة المقدسة واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية؛ للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية وخدمة المجتمع والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني لتمكين المرأة والدفع بها إلى سوق العمل.

وأشار "القويحص" إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتعيين أكثر من 200 موظفة في عديد التخصصات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن المرأة السعودية موضع اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – إذ تشارك جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرارات؛ لتطوير وتحسين منظومة العمل في القطاع البلدي وفق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.

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