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نائب أمير جازان يستعرض الخدمات التي تقدمها جمعية الفنون التشكيلية للمبدعين

وجّه بإبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي للمشاركة بالمهرجانات

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" نبيل بن عبده شيعاني, وعددًا من أعضاء فرع الجمعية بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال استقبال لشرح مفصل عن الجمعية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها للمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات المنطقة في مجال الفن التشكيلي.

ووجّه سموه مدير وأعضاء الجمعية بالاهتمام ومضاعفة الجهود لخدمة المبدعين من أبناء وبنات المنطقة في الفن التشكيلي, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض وجمع المهرجانات والمناسبات، مع التركيز على إبراز المنطقة لما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي وغيرهما من المجالات.

فيما عبّر مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بجازان وأعضاء الجمعية عن سعادتهم بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا له من توجيهات ومتابعته الدائمة واهتمامه بالمبدعين, التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى الفن التشكيلي.

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نائب أمير جازان يستعرض الخدمات التي تقدمها جمعية الفنون التشكيلية للمبدعين
سبق

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" نبيل بن عبده شيعاني, وعددًا من أعضاء فرع الجمعية بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال استقبال لشرح مفصل عن الجمعية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها للمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات المنطقة في مجال الفن التشكيلي.

ووجّه سموه مدير وأعضاء الجمعية بالاهتمام ومضاعفة الجهود لخدمة المبدعين من أبناء وبنات المنطقة في الفن التشكيلي, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض وجمع المهرجانات والمناسبات، مع التركيز على إبراز المنطقة لما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي وغيرهما من المجالات.

فيما عبّر مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بجازان وأعضاء الجمعية عن سعادتهم بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا له من توجيهات ومتابعته الدائمة واهتمامه بالمبدعين, التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى الفن التشكيلي.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
10:24 PM

نائب أمير جازان يستعرض الخدمات التي تقدمها جمعية الفنون التشكيلية للمبدعين

وجّه بإبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي للمشاركة بالمهرجانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" نبيل بن عبده شيعاني, وعددًا من أعضاء فرع الجمعية بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال استقبال لشرح مفصل عن الجمعية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها للمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات المنطقة في مجال الفن التشكيلي.

ووجّه سموه مدير وأعضاء الجمعية بالاهتمام ومضاعفة الجهود لخدمة المبدعين من أبناء وبنات المنطقة في الفن التشكيلي, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض وجمع المهرجانات والمناسبات، مع التركيز على إبراز المنطقة لما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي وغيرهما من المجالات.

فيما عبّر مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بجازان وأعضاء الجمعية عن سعادتهم بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا له من توجيهات ومتابعته الدائمة واهتمامه بالمبدعين, التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى الفن التشكيلي.

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