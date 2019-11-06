النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة

كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

الحديدة ميليشيات الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة
سبق

كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
07:56 PM

مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
307

كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,000
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,406
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,643

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة