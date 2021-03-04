"الكودري" رئيس رقباء

أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية رئيس رقباء مقبل بن سعيد الكودري، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض.

ويتلقّى "الكودري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة الترقية، متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.