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"الكودري" رئيس رقباء

أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية رئيس رقباء مقبل بن سعيد الكودري، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض.

ويتلقّى "الكودري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة الترقية، متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.

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"الكودري" رئيس رقباء
سبق

أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية رئيس رقباء مقبل بن سعيد الكودري، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض.

ويتلقّى "الكودري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة الترقية، متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:36 PM

"الكودري" رئيس رقباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية رئيس رقباء مقبل بن سعيد الكودري، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض.

ويتلقّى "الكودري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة الترقية، متمنين له التوفيق والسداد لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.

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