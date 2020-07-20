النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكليف الرائد "الكريديس" مديرًا لإدارة الإعلام بشرطة منطقة الرياض‎

صدر قرار من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تكليف الرائد "الكريديس" مديرًا لإدارة الإعلام بشرطة منطقة الرياض‎
سبق

صدر قرار من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:22 PM

تكليف الرائد "الكريديس" مديرًا لإدارة الإعلام بشرطة منطقة الرياض‎

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
200

صدر قرار من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,917
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,406
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,034
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة