صدر قرار من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض.
تكليف الرائد "الكريديس" مديرًا لإدارة الإعلام بشرطة منطقة الرياض
صدر قرار من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض.
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تكليف الرائد "الكريديس" مديرًا لإدارة الإعلام بشرطة منطقة الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-20
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:22 PM
تكليف الرائد "الكريديس" مديرًا لإدارة الإعلام بشرطة منطقة الرياض
صدر قرار من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض.
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