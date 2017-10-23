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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 38 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548205 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537246) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8776) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 74 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 38 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548205 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537246) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8776) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 74 حالة.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
03:39 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:47 PM

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 38 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,386

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548205 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537246) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8776) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 74 حالة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

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