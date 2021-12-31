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"جوجل" تصدم مستخدمي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" بقرار مفاجئ

فاجأت شركة "جوجل" الأمريكية عددًا من مستخدمي هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" بقرار صادم، أوقفت فيه تحديثها الشهري المرتقب لحل عدد من المشاكل التقنية المكتشفة بالهواتف.

ودافعت الشركة الأمريكية في بيان عبر مدونتها الرسمية عن قرارها بأنه يرجع لإصلاح العيب التقني الذي اشتكى منه بعض مستخدمي الهواتف الجديدة من انقطاع الاتصالات بصورة مفاجئة عن هواتفهم.

وطالبت "جوجل" المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الاتصالات، بأن يقوموا بتحديث هواتفهم على إصدار سابق من "أندرويد" أو إعادة ضبط المصنع لهواتفهم؛ لتجنب تلك المشكلة التقنية التي ظهرت بسبب آخر تحديث لنظام التشغيل.

وكانت تنوي "جوجل" أن تضيف في تحديثها عددًا من المزايا الجديدة، مثل أداة مختصرة لفتح تطبيقات مثل "سناب شات".

ووعدت "جوجل" مستخدميها بأن تحديث يناير سيتضمن كل الميزات الجديدة المرتقبة، وإصلاحًا للعيب التقني الخاص بأنظمة الاتصالات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تصدم مستخدمي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" بقرار مفاجئ
سبق

فاجأت شركة "جوجل" الأمريكية عددًا من مستخدمي هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" بقرار صادم، أوقفت فيه تحديثها الشهري المرتقب لحل عدد من المشاكل التقنية المكتشفة بالهواتف.

ودافعت الشركة الأمريكية في بيان عبر مدونتها الرسمية عن قرارها بأنه يرجع لإصلاح العيب التقني الذي اشتكى منه بعض مستخدمي الهواتف الجديدة من انقطاع الاتصالات بصورة مفاجئة عن هواتفهم.

وطالبت "جوجل" المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الاتصالات، بأن يقوموا بتحديث هواتفهم على إصدار سابق من "أندرويد" أو إعادة ضبط المصنع لهواتفهم؛ لتجنب تلك المشكلة التقنية التي ظهرت بسبب آخر تحديث لنظام التشغيل.

وكانت تنوي "جوجل" أن تضيف في تحديثها عددًا من المزايا الجديدة، مثل أداة مختصرة لفتح تطبيقات مثل "سناب شات".

ووعدت "جوجل" مستخدميها بأن تحديث يناير سيتضمن كل الميزات الجديدة المرتقبة، وإصلاحًا للعيب التقني الخاص بأنظمة الاتصالات.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
02:25 PM

"جوجل" تصدم مستخدمي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" بقرار مفاجئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فاجأت شركة "جوجل" الأمريكية عددًا من مستخدمي هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" بقرار صادم، أوقفت فيه تحديثها الشهري المرتقب لحل عدد من المشاكل التقنية المكتشفة بالهواتف.

ودافعت الشركة الأمريكية في بيان عبر مدونتها الرسمية عن قرارها بأنه يرجع لإصلاح العيب التقني الذي اشتكى منه بعض مستخدمي الهواتف الجديدة من انقطاع الاتصالات بصورة مفاجئة عن هواتفهم.

وطالبت "جوجل" المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الاتصالات، بأن يقوموا بتحديث هواتفهم على إصدار سابق من "أندرويد" أو إعادة ضبط المصنع لهواتفهم؛ لتجنب تلك المشكلة التقنية التي ظهرت بسبب آخر تحديث لنظام التشغيل.

وكانت تنوي "جوجل" أن تضيف في تحديثها عددًا من المزايا الجديدة، مثل أداة مختصرة لفتح تطبيقات مثل "سناب شات".

ووعدت "جوجل" مستخدميها بأن تحديث يناير سيتضمن كل الميزات الجديدة المرتقبة، وإصلاحًا للعيب التقني الخاص بأنظمة الاتصالات.

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