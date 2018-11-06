"بدعمكم نتميز" بالقريات تكرّم شابًا يمارس مهنة صيانة السيارات

عبّر عن سعادته معتبرًا التكريم محفزًا له لبذل مزيد من العطاء

يجد سوق العمل بالقريات إقبالاً كبيرًا من الشباب السعودي الذي أصبح يمارس الأعمال المهنية التي كانت محتكرةً للأجانب، وذلك بعد الأنظمة الجديدة لوزارة العمل ودعمها توطين هذه المهن من قِبل السعوديين وتحقيقًا لـ (الرؤية الوطنية 2030) التي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

ويقوم فريق مبادرة (بدعمكم نتميز) لدعم الشباب السعودي والفتيات السعوديات في سوق العمل الحر بدعم إعلامي ومعنوي لهؤلاء الشباب والفتيات من خلال تقديم عددٍ من الخدمات التي تساعدهم في الاستمرار بهذا العمل من خلال دعم مادي ومعنوي وإعلامي تقدمه لهم بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

حيث قام فريق مبادرة (بدعمكم نتميز) مساء أمس الاثنين، بزيارة لأحد هؤلاء الشباب وهو الشاب علاء الشراري، الذي قام بفتح مركز التميز لصيانة السيارات بمحافظة القريات، وممارسة عمل صيانة السيارات بنفسه ومباشرة إعطالها لزبائن المركز، حيث تأتي هذه الزيارة من فريق المبادرة دعمًا له وتشجيعًا للاستمرار وتحفيز بقية الشباب الباحثين عن العمل لممارسة مثل هذه الأعمال.

وقد عبّر الشاب "علاء" عن سعادته بهذه الزيارة والتي اعتبرها محفزًا له لبذل مزيد من العطاء والتطور في هذه المهنة الصعبة، كما قدم شكره لمجوهرات الراقي على الهدايا التي قدمتها له من خلال فريق مبادرة (بدعمكم نتميز).