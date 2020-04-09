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الرياض.. استمرار العمل داخل الدور والمراكز الإيوائية بنظام المناوبات

عبر خطة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة

كشف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. يوسف بن مسفر السيالي، عن استمرارية العمل داخل الدُّور والمراكز الإيوائية، بنظام المناوبات، خلال فترة انقطاع العمل الحالية.

وأضاف: يأتي ذلك من خلال خطة وآلية محددة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة من الموظفين والموظفات، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات، بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بعد لبعضهم والاكتفاء باستدعاء البعض الآخر منهم عند الضرورة.

وأكد على إجراء الفحوصات اليومية اللازمة لجميع تلك الكوادر، وتوفير كل مستلزمات الحماية الشخصية لهم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الفئات المستفيدة مع ضمان استمرار تقديم أنواع الرعاية لهم.

وقال: إن "إدارات المراكز والدور بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية لمنسوبيها وكل من يعمل بداخلها من الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والصحية، عبر شاشات العرض والمنشورات والرسائل التوعوية؛ مما ساهم في اختصار الكثير من الوقت؛ إذ أصبح العاملون على دراية ومعرفة تامة بالطرق السليمة للوقاية والتنظيف والتعقيم، وباتوا شركاء في دعم وتطبيق جميع التدابير الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية".

وأضاف أن "الدور العظيم والإنساني لجميع العاملين داخل فروع الإيواء في هذه الأزمة، وشاكرًا لهم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل هذه الجهود التي تُبذل لمواجهة هذا الفيروس الخطير، وحماية جميع الفئات المشمولة برعاية الدولة -حفظها الله-".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. استمرار العمل داخل الدور والمراكز الإيوائية بنظام المناوبات
سبق

كشف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. يوسف بن مسفر السيالي، عن استمرارية العمل داخل الدُّور والمراكز الإيوائية، بنظام المناوبات، خلال فترة انقطاع العمل الحالية.

وأضاف: يأتي ذلك من خلال خطة وآلية محددة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة من الموظفين والموظفات، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات، بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بعد لبعضهم والاكتفاء باستدعاء البعض الآخر منهم عند الضرورة.

وأكد على إجراء الفحوصات اليومية اللازمة لجميع تلك الكوادر، وتوفير كل مستلزمات الحماية الشخصية لهم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الفئات المستفيدة مع ضمان استمرار تقديم أنواع الرعاية لهم.

وقال: إن "إدارات المراكز والدور بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية لمنسوبيها وكل من يعمل بداخلها من الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والصحية، عبر شاشات العرض والمنشورات والرسائل التوعوية؛ مما ساهم في اختصار الكثير من الوقت؛ إذ أصبح العاملون على دراية ومعرفة تامة بالطرق السليمة للوقاية والتنظيف والتعقيم، وباتوا شركاء في دعم وتطبيق جميع التدابير الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية".

وأضاف أن "الدور العظيم والإنساني لجميع العاملين داخل فروع الإيواء في هذه الأزمة، وشاكرًا لهم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل هذه الجهود التي تُبذل لمواجهة هذا الفيروس الخطير، وحماية جميع الفئات المشمولة برعاية الدولة -حفظها الله-".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:41 PM

الرياض.. استمرار العمل داخل الدور والمراكز الإيوائية بنظام المناوبات

عبر خطة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. يوسف بن مسفر السيالي، عن استمرارية العمل داخل الدُّور والمراكز الإيوائية، بنظام المناوبات، خلال فترة انقطاع العمل الحالية.

وأضاف: يأتي ذلك من خلال خطة وآلية محددة تضمن التغطية الجيدة لجميع الفترات بالأعداد المناسبة من الموظفين والموظفات، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات، بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بعد لبعضهم والاكتفاء باستدعاء البعض الآخر منهم عند الضرورة.

وأكد على إجراء الفحوصات اليومية اللازمة لجميع تلك الكوادر، وتوفير كل مستلزمات الحماية الشخصية لهم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الفئات المستفيدة مع ضمان استمرار تقديم أنواع الرعاية لهم.

وقال: إن "إدارات المراكز والدور بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية لمنسوبيها وكل من يعمل بداخلها من الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والصحية، عبر شاشات العرض والمنشورات والرسائل التوعوية؛ مما ساهم في اختصار الكثير من الوقت؛ إذ أصبح العاملون على دراية ومعرفة تامة بالطرق السليمة للوقاية والتنظيف والتعقيم، وباتوا شركاء في دعم وتطبيق جميع التدابير الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية".

وأضاف أن "الدور العظيم والإنساني لجميع العاملين داخل فروع الإيواء في هذه الأزمة، وشاكرًا لهم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل هذه الجهود التي تُبذل لمواجهة هذا الفيروس الخطير، وحماية جميع الفئات المشمولة برعاية الدولة -حفظها الله-".

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