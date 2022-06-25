برعاية "دهانات الجزيرة.. تعليم عسير" تدشين "تعليمكم ترفيه"

وزير التعليم حضر حفل التدشين.. يقام ضمن روزنامة الصيف

دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير برنامج "تعليمكم ترفيه" الذي ترعاه شركة "دهانات الجزيرة"، ويقام ضمن روزنامة صيف عسير 2019م، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكرّم الوزير شركة "دهانات الجزيرة" خلال حفل تدشين برنامج "تعليمكم ترفيه" وبرنامج "إجازتي 4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة، الذي يحظى برعاية كريمة من أمير منطقة عسير، وشهدته حديقة أبو خيال بمدينة أبها.

وقد تسلّم المهندس عبدالله حسين القحطاني مدير مبيعات المنطقة الجنوبية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، ممثلاً عن الشركة.

وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عبدالله بن سعود الرميح تكريم وزير التعليم للشركة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يتجاوز الأنماط المعروفة في التعليم إلى نمط جديد غير مألوف، ويفتح آفاقاً وسبلاً تعليمية إبداعية تشدّ أنظار الطلبة وتجذب اهتمامهم وتوسّع مداركهم، وتسهم في تحقيق الغايات والأهداف الرامية لبناء أجيال غدٍ مشرقٍ.

وأضاف: الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي التي تقيمها الوزارة خلال الإجازة الصيفية توفر فرصاً ذهبية لأداء هذا النوع من التعليم للطلبة، فضلاً عن دورها في تنمية مهاراتهم على تنوعها.

وأكّد الرميح أن رعاية "دهانات الجزيرة" لهذا البرنامج تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية باعتبارها شركة وطنية رائدة، ترنو إلى تقدّم وازدهار المجتمع على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أنها تقيم شراكة مجتمعية مستدامة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تشمل العديد من البرامج والمشاريع والدراسات والأبحاث والأنشطة والفعاليات التي تصبّ في خدمة المجتمع.