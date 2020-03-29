كازاخستان تسحب 4.1 مليارات دولار من صندوقها السيادي لتحفيز الاقتصاد

لتخفيف حدة الضربة الناجمة عن تفشي "كورونا" وانخفاض أسعار النفط

قال وزير الإعلام الكازاخستاني دورين أباييف، يوم الأحد: إن كازاخستان ستسحب 1.825 تريليون تينج (4.1 مليارات دولار) إضافية هذا العام من صندوقها الوطني الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار.

وستساعد هذه الزيادة البالغة 67 بالمائة في تمويل حزمة تحفيز بعشرة مليارات دولار تهدف إلى تخفيف حدة الضربة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط الذي يعد سلعة التصدير الرئيسية للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتعكف الحكومة على تعديل ميزانيتها للعام 2020، وأغلقت ست مدن رئيسية منها العاصمة؛ في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.

وتخطط الحكومة لتوجيه أموال التحفيز نحو مشاريع البنية التحتية التي ستساعد في الحد من البطالة، ولتقديم إعانات للقطاعات التي تضررت بشدة من تفشي الفيروس، ومواجهة صدمات أسعار النفط، فضلاً عن مدفوعات الرعاية الاجتماعية.