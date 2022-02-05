يستعد للمشاركة في التدريبات الجماعية.. "نيمار" جاهز لموقعة ريال مدريد

يعود لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سان جيرمان البرازيلي "نيمار"، للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ مما يعني جاهزيته للحضور في قائمة الفريق أمام ريال مدريد، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت: إن نيمار ينفّذ برنامجًا علاجيًّا يُلزمه بأداء تدريبات في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية.

ويواجه سان جيرمان منافسه ريال مدريد في ملعب حديقة الأمراء، 15 فبراير الجاري، ضمن دور الـ16 من دوري الأبطال؛ على أن تُلعب مباراة الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية في مارس المقبل.