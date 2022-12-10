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محافظ المسارحة يطمئن على صحة رئيس المركز الإعلامي

اطمأن محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، على صحة رئيس المركز الإعلامي للمحافظة عبدالعزيز بن محمد طوهري بعد عودته من رحلته العلاجية بالعاصمة الرياض.

جاء ذلك، خلال زيارة المحافظ لمقر سكن الإعلامي الطوهري في حي القسوم يرافقه مدير شرطة المسارحة المقدم محمود معافا ونائب رئيس المركز الإعلامي طلال مجممي؛ حيث كان في استقبالهم شيخ قبيلة الطواهرة حسن بن محمد طوهري وبقية إخوته.

وأشاد المحافظ "الريثي" بالجهود الإعلامية التي يقوم بها "الطوهري" وزملاؤه الإعلاميين في المركز الإعلامي للمحافظة، مثمناً دورهم الجميل ومساهمتهم الفاعلة في التنمية، وسأل الله أن يمُن عليه بالصحة والعافية .

من جهته أعرب شيخ القبيلة، حسن طوهري، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المسارحة على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المحافظة، داعياً بأن يجزيه الله خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته، مؤكداً أن هذه الزياره تجسد روح الأخوة والترابط في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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محافظ المسارحة يطمئن على صحة رئيس المركز الإعلامي
سبق

اطمأن محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، على صحة رئيس المركز الإعلامي للمحافظة عبدالعزيز بن محمد طوهري بعد عودته من رحلته العلاجية بالعاصمة الرياض.

جاء ذلك، خلال زيارة المحافظ لمقر سكن الإعلامي الطوهري في حي القسوم يرافقه مدير شرطة المسارحة المقدم محمود معافا ونائب رئيس المركز الإعلامي طلال مجممي؛ حيث كان في استقبالهم شيخ قبيلة الطواهرة حسن بن محمد طوهري وبقية إخوته.

وأشاد المحافظ "الريثي" بالجهود الإعلامية التي يقوم بها "الطوهري" وزملاؤه الإعلاميين في المركز الإعلامي للمحافظة، مثمناً دورهم الجميل ومساهمتهم الفاعلة في التنمية، وسأل الله أن يمُن عليه بالصحة والعافية .

من جهته أعرب شيخ القبيلة، حسن طوهري، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المسارحة على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المحافظة، داعياً بأن يجزيه الله خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته، مؤكداً أن هذه الزياره تجسد روح الأخوة والترابط في المجتمع.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
02:47 PM

محافظ المسارحة يطمئن على صحة رئيس المركز الإعلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اطمأن محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، على صحة رئيس المركز الإعلامي للمحافظة عبدالعزيز بن محمد طوهري بعد عودته من رحلته العلاجية بالعاصمة الرياض.

جاء ذلك، خلال زيارة المحافظ لمقر سكن الإعلامي الطوهري في حي القسوم يرافقه مدير شرطة المسارحة المقدم محمود معافا ونائب رئيس المركز الإعلامي طلال مجممي؛ حيث كان في استقبالهم شيخ قبيلة الطواهرة حسن بن محمد طوهري وبقية إخوته.

وأشاد المحافظ "الريثي" بالجهود الإعلامية التي يقوم بها "الطوهري" وزملاؤه الإعلاميين في المركز الإعلامي للمحافظة، مثمناً دورهم الجميل ومساهمتهم الفاعلة في التنمية، وسأل الله أن يمُن عليه بالصحة والعافية .

من جهته أعرب شيخ القبيلة، حسن طوهري، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المسارحة على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المحافظة، داعياً بأن يجزيه الله خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته، مؤكداً أن هذه الزياره تجسد روح الأخوة والترابط في المجتمع.

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