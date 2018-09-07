ابتدائية في مخطط ولي العهد تخدم 4 مخططات.. البنات صباحًا والأولاد مساء

"التعليم": إجراء مؤقت.. وتم بموافقة الأهالي لحين إكمال المشاريع المدرسية

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنها اتخذت الإجراءات كافة في إطار تعزيز الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية التي تمت بموافقة الأهالي لسد احتياج الحي من المدارس؛ إذ خُصص المبنى الحالي "نموذج 30" في الصباح للطالبات، وبعد الظهر للطلاب.

جاء ذلك في إيضاحها لـ"سبق" بعد شكاوى الأهالي من وجود مدرسة واحدة بمخطط ولي العهد 1، تخدم مخططات ولي العهد (1، 2، 3 و4)، ويتعاقب عليها في الفترة الصباحية بنات مرحلة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وبعد الظهر تستقبل أولادًا بالمرحلتَيْن الابتدائي والمتوسط؛ وهو ما يجعل أبناءهم يقفون فترات طويلة تحت أشعة الشمس لحين خروج آخر طالبة من المدرسة.

وأضافت "تعليم مكة" بأن هذا الإجراء مؤقت حتى تنتهي المشاريع الأخرى المبرمجة في الحي، وتم توجيه المكتب المسائي الذي يتولى تنظيم عملية الدخول للمدرسة المسائية، ومنح المدرسة الصباحية وقتًا كافيًّا لانصراف الطالبات والمعلمات.