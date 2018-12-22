321 من الخيل العربية الأصيلة تتنافس على لقب "الأجمل" بمربط العرب

تحت رعاية الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، تنطلق في الثالثة عصراً من يوم غدٍ الخميس منافسات النسخة الثانية بتصنيفها الدولي (C) من بطولة العرب "لجمال الخيول العربية الأصيلة"، والتي ينظمها مربط العرب بمحافظة ضرما غرب الرياض وإشراف مركز الملك عبدالعزيز بديراب.

وتأتي البطولة ضمن فعاليات مهرجان "عِراب" بتنظيم وقت الأبطال للترفيه، تشهد مشاركة حكام دوليين ومحليين؛ لتقييم نحو 321 من الخيل السعودية والعربية المنتجة محلياً وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل.

وخصصت منافسات اليوم الأول لفئة المهرات بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، على أن تستكمل فعاليات البطولة الجمعة بدءًا من الساعة 3 عصرا بمنافسات الأفراس والمهور بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، ثم اليوم الثالث فئة المهور والأفحل.

وفي اليوم الرابع والأخير من البطولة، الأحد المقبل، تقام النهائيات لتحديد الأبطال والبطلات على مستوى مختلف الفئات، ويشهد اليوم الختامي إقامة 6 بطولات للمهرات عمر سنة والمهرات عمر السنتين والثلاث والأفراس والأمهار عمر السنة والأمهار عمر السنتين والثلاث والفحول.

من جانبه، أكد علي العلي مالك مربط العرب رئيس اللجنة المنظمة لـبطولة العرب "لجمال الخيول العربية الأصيلة" أن النسخة الثانية للبطولة ستكون متميزة في كل شيء، وأن اللجنة المنظمة أكملت ترتيباتها وتحضيراتها وأنهت كل التفاصيل الخاصة بالتنظيم حيث أن البطولة تحظى بحضور متميز من كبار المسؤولين والمهتمين ما يؤكد على السمعة التي أصبحت تتمتع بها السعودية في مجال الفروسية.

وأوضح "العلي" أن اللجنة المنظمة أكملت كل مراحل عملها لانطلاقة البطولة والتنظيم الفني بشكل دقيق يسهم في إنجاح الحدث.

من جانبه، أشار بندر مقري، الرئيس التنفيذي لوقت الأبطال للترفيه، إلى أن بطولة العرب "لجمال الخيل العربية الأصيلة" تعد انطلاقة قوية لمهرجان "عِراب" المهرجان الترفيهي الأول من نوعه للاحتفاء بجمال الخيل العربي الأصيل، أحد أبرز وأكبر المهرجانات التي تستضيفها مدينة الرياض والذي يحمل الكثير من المفاجأة لمحبي الفروسية والترفيه، حيث يشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية العائلية طوال الشهرين القادمين.