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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

"آل الشيخ": ولي العهد يؤكد بأن سلامة الجميع من أولويات القيادة

وصفه بالقائد الحكيم المنجز المحنك بعد تلقيه لقاح كورونا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تأكيد بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ بتويتر قال فيها: "تلقي سمو سيدي ‫ولي العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيداً للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا".

وأضاف: "فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن، والذي رأينا تأثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة ‫كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-".

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد -19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وسط إشادات وتنويهات من رواد التواصل الاجتماعي تصدرت بها منصة تويتر الترند العالمي.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": ولي العهد يؤكد بأن سلامة الجميع من أولويات القيادة
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تأكيد بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ بتويتر قال فيها: "تلقي سمو سيدي ‫ولي العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيداً للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا".

وأضاف: "فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن، والذي رأينا تأثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة ‫كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-".

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد -19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وسط إشادات وتنويهات من رواد التواصل الاجتماعي تصدرت بها منصة تويتر الترند العالمي.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
11:59 PM

"آل الشيخ": ولي العهد يؤكد بأن سلامة الجميع من أولويات القيادة

وصفه بالقائد الحكيم المنجز المحنك بعد تلقيه لقاح كورونا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تأكيد بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ بتويتر قال فيها: "تلقي سمو سيدي ‫ولي العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيداً للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا".

وأضاف: "فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن، والذي رأينا تأثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة ‫كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-".

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد -19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وسط إشادات وتنويهات من رواد التواصل الاجتماعي تصدرت بها منصة تويتر الترند العالمي.

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