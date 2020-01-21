بدء الترشح للقيادة المدرسية في العام المقبل بـ"تعليم عسير"

في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء إجراءات الترشح للقيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية، وفقاً للضوابط والتعليمات المتبعة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه جرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات، لتنفيذ ومتابعة إجراءات الترشح.

ولفت إلى أنه تم مطلع الأسبوع الجاري إبلاغ المدارس بالآليات والضوابط تمهيداً لرفع ملفات المتقدمين والمتقدمات وفق الضوابط العامة والخاصة للترشح من المدارس.

ويتم فرز الملفات واستكمال الإجراء التالي والرفع بها لإدارة الإشراف التربوي خلال الفترة من الخامس عشر من الشهر المقبل وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته، 1441هـ.

وأردف: أما تدقيق الملفات نهائياً فيتم خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وحتى التاسع من شهر رجب، مضيفاً أنه في العاشر من شهر رجب ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول اختبارات القيادة المدرسية ،على أن تُجرى في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وعن أعمال التصحيح قال إنها ستتم منتصف شهر رجب المقبل، وفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته ستعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، التي ستجرى بالإضافة إلى اختبار الحاسب الآلي خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر رجب القادم.