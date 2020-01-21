النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء الترشح للقيادة المدرسية في العام المقبل بـ"تعليم عسير"

في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء إجراءات الترشح للقيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية، وفقاً للضوابط والتعليمات المتبعة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه جرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات، لتنفيذ ومتابعة إجراءات الترشح.

ولفت إلى أنه تم مطلع الأسبوع الجاري إبلاغ المدارس بالآليات والضوابط تمهيداً لرفع ملفات المتقدمين والمتقدمات وفق الضوابط العامة والخاصة للترشح من المدارس.

ويتم فرز الملفات واستكمال الإجراء التالي والرفع بها لإدارة الإشراف التربوي خلال الفترة من الخامس عشر من الشهر المقبل وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته، 1441هـ.

وأردف: أما تدقيق الملفات نهائياً فيتم خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وحتى التاسع من شهر رجب، مضيفاً أنه في العاشر من شهر رجب ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول اختبارات القيادة المدرسية ،على أن تُجرى في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وعن أعمال التصحيح قال إنها ستتم منتصف شهر رجب المقبل، وفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته ستعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، التي ستجرى بالإضافة إلى اختبار الحاسب الآلي خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر رجب القادم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء الترشح للقيادة المدرسية في العام المقبل بـ"تعليم عسير"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء إجراءات الترشح للقيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية، وفقاً للضوابط والتعليمات المتبعة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه جرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات، لتنفيذ ومتابعة إجراءات الترشح.

ولفت إلى أنه تم مطلع الأسبوع الجاري إبلاغ المدارس بالآليات والضوابط تمهيداً لرفع ملفات المتقدمين والمتقدمات وفق الضوابط العامة والخاصة للترشح من المدارس.

ويتم فرز الملفات واستكمال الإجراء التالي والرفع بها لإدارة الإشراف التربوي خلال الفترة من الخامس عشر من الشهر المقبل وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته، 1441هـ.

وأردف: أما تدقيق الملفات نهائياً فيتم خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وحتى التاسع من شهر رجب، مضيفاً أنه في العاشر من شهر رجب ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول اختبارات القيادة المدرسية ،على أن تُجرى في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وعن أعمال التصحيح قال إنها ستتم منتصف شهر رجب المقبل، وفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته ستعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، التي ستجرى بالإضافة إلى اختبار الحاسب الآلي خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر رجب القادم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:20 PM

بدء الترشح للقيادة المدرسية في العام المقبل بـ"تعليم عسير"

في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
464

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء إجراءات الترشح للقيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية، وفقاً للضوابط والتعليمات المتبعة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه جرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات، لتنفيذ ومتابعة إجراءات الترشح.

ولفت إلى أنه تم مطلع الأسبوع الجاري إبلاغ المدارس بالآليات والضوابط تمهيداً لرفع ملفات المتقدمين والمتقدمات وفق الضوابط العامة والخاصة للترشح من المدارس.

ويتم فرز الملفات واستكمال الإجراء التالي والرفع بها لإدارة الإشراف التربوي خلال الفترة من الخامس عشر من الشهر المقبل وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته، 1441هـ.

وأردف: أما تدقيق الملفات نهائياً فيتم خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وحتى التاسع من شهر رجب، مضيفاً أنه في العاشر من شهر رجب ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول اختبارات القيادة المدرسية ،على أن تُجرى في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وعن أعمال التصحيح قال إنها ستتم منتصف شهر رجب المقبل، وفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته ستعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، التي ستجرى بالإضافة إلى اختبار الحاسب الآلي خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر رجب القادم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,108
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,188

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة