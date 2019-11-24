15 منشأة صحية بـ"جازان" تحقق معايير اعتماد المنشآت الصحية سباهي

بعد خضوعها للتقييم وتوفير اشتراطات السلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة

‬أوضحت "صحة جازان" أن عدد 15 منشأة صحية حققت شهادة اعتماد "سباهي" والصادر عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وذلك بعد خضوعها للتقييم وتوفير اشتراطات السلامة، وتطبيق أعلى معايير الجودة عند تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وبيّنت صحة المنطقة أن هذا الإنجاز الذي حققتها "صحة جازان" بحصول مستشفى الأمير محمد بن ناصر و14 مركزاً صحياً على اعتماد "سباهي"؛ تأكيداً على النقلة النوعية التي تشهدها منظومة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية بالمراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في مختلف محافظات منطقة جازان بما تتماشى مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وقالت: إن عدد 10 مراكز صحية حققت الاعتماد ولأول مرة وهي المراكز الصحية بـ: مزهرة، محلية، الجهو، الحسينية، العشة، ابو العقايد، المنجارة، الاساملة، الحقو، الخلاوية، فيما حققت عدد 4 مراكز صحية على إعادة اعتماد وهي مركز: الظبية، والمعبوج، وبيش، والمحلة.