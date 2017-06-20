"أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030" يوقع اتفاقيات للتمويل والتعليم

"العمر": تؤكد انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عددٍ من الجهات الاستثمارية في اليابان، كما تم تسليم رخص لعددٍ من الشركات اليابانية لبدء أعمالها في المملكة.



جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 الذي عُقد في العاصمة طوكيو قبيل قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها في أوساكا نهاية الشهر الحالي.

وكشفت الهيئة عن أن تلك الاتفاقيات تأتي كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 في صناعة فرص استثمارية في المملكة، مشيرة إلى اهتمام شركاء المملكة من مختلف الدول مثل اليابان للاستثمار فيها والتوسع وبدء أعمالها في السوق السعودي.

وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم عددًا من القطاعات الإستراتيجية؛ مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية مثل بنك إم يو إف جي (MUFG Bank) وشركة يوكوجاوا الإلكترونية (Yokogawa Electric Copmany) وبنك ميزوهو (Mizuho Bank) إضافة إلى شركات يابانية أخرى.

من جانب آخر، علق محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر على توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات اليوم قائلاً إنها تؤكد انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية واحتفائها بتوقيع المذكرات والاتفاقيات.

ولفت إلى أن اليابان تُعد إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، ولاسيما أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني قد أكدت أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المستمر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال التي تشهدها المملكة.

وأضاف أن المملكة تتطلع إلى بدء أعمال الشركات اليابانية التي تم التوقيع معها في المنتدى، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين عبر استقطاب عدد أكبر من الشركات اليابانية مستقبلاً.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة: اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك ميزوهو، وبين الهيئة العامة للاستثمار وبنك إم يو إف جي؛ لبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وبدء الأعمال فيها، ومذكرة تفاهم لتبادل اتفاقية بين جامعة الفيصل وجامعة أويتا الوطنية، واتفاقية بين سابك وشركة يوكوجاوا الإلكترونية لتأسيس مركز امتياز محلي، ومذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري.

وشهد المنتدى الذي تم تنظيمه من الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، وتضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة وورش عمل للقطاعات واجتماعات جانبية.

وتعد اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.

ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في إبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45 % من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خصوصًا بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

وما تزال المملكة تنافس عالميًا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127 %، إضافة إلى هذا فإن المملكة ما تزال تحقق طموحات برنامج رؤية السعودية 2030؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 % بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.