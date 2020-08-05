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رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي

العاهل الأردني يعزي "عون" في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

وأطلع رئيس الحكومة "بومبيو" على حجم الخسائر الأولية، مؤكداً أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين".

من جهة أخرى، أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد فيه وقوف الأردن بكل إمكانياتها إلى جانب لبنان، واستعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

وقدم العاهل الأردني خلال الاتصال تعازيه للرئيس اللبناني بضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي
سبق

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

وأطلع رئيس الحكومة "بومبيو" على حجم الخسائر الأولية، مؤكداً أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين".

من جهة أخرى، أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد فيه وقوف الأردن بكل إمكانياتها إلى جانب لبنان، واستعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

وقدم العاهل الأردني خلال الاتصال تعازيه للرئيس اللبناني بضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
05:25 PM

رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي

العاهل الأردني يعزي "عون" في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

وأطلع رئيس الحكومة "بومبيو" على حجم الخسائر الأولية، مؤكداً أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين".

من جهة أخرى، أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد فيه وقوف الأردن بكل إمكانياتها إلى جانب لبنان، واستعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

وقدم العاهل الأردني خلال الاتصال تعازيه للرئيس اللبناني بضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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