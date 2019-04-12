ضبط 34 مخالفة لنظام العمل والإقامة في حملة تفتيشية مشتركة بالرياض

على معامل المخابز وعجين السمبوسة ومحلات بيع التبغ

شارك مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع جهات أخرى ممثلة بالضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض في حملة مشتركة لمعامل المخابز وعجين السمبوسة ومحلات بيع التبغ.



وأسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 34 مخالفة لنظام العمل والإقامة ومخالفات عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب مخالفات أخرى وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.



وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيراً الى أنه سيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.



من جانبه شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.