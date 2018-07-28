أمير تبوك يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في مكتبه، وكلاء الإمارة ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادلهم أمير منطقة تبوك، التهنئة وتمنى للجميع التوفيق الدائم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام والجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من خلال الخدمات التي قدمت عبر كل الجهات.

ودعا الله، أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.