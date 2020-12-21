11 جهة حكومية و14 خاصة و2 خيرية.. الملك عبدالعزيز للجودة تعلن الفائزين بدورتها الـ 5

القصبي في مؤتمر صحفي: نعمل على تعزيز ثقافة التميّز ونشرها في كافة القطاعات والمجالات

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن أسماء المنشآت الوطنية الفائزة بالجائزة في دورتها الخامسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام للجائزة الدكتور سعد بن عثمان القصبي والمدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر.

وقال الأمين العام للجائزة: إن الهدف الأساسي من التنافس على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هو مساعدة منشآتنا المختلفة على البداية في رحلة التميّز، والحفاظ على مستوى نضج ممارسات التميّز المؤسسي بتلك المنشآت، حتى تكون ممارساتنا جميعاً متوافقة مع تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 بإيجاد وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي. مؤكداً: ونحن بدورنا نعمل على تعزيز ثقافة التميّز ونشرها في كافة القطاعات والمجالات بالمملكة.

وأوضح أن عدد المنشآت التي أبدت رغبتها بالتقدم للجائزة في دورتها الخامسة وصل إلى (145) منشأة، استكملت من بينها (66) منشأة متطلبات التقييم المكتبي تمهيداً لمرحلة التقييم النهائي، مشيراً إلى فوز (27) منشأة بالجائزة من بينها (11) منشأة حكومية، و(14) خاصة، ومنشأتين من القطاع غير الربحي.

لافتاً إلى أن إدارة الجائزة استطاعت بالتعاون الفعّال مع فرق التقييم والتحكيم والمنشآت المتنافسة تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا مع ضمان تحقيق أعلى معدلات الحيادية والعدالة، كما أشار إلى أن هذه الدورة شهدت بفضل الله إشراك عدد من بنات الوطن، كأول مشاركة نسائية في أعمال التقييم بالجائزة، تماشياً مع الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز دور المرأة وتمكينها.



وتضمنت النتائج التي أعلنها الأمين العام للجائزة، فوز مركز المعلومات الوطني بالجائزة ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات وحلّ في المستوى الفضي وفق نتائج المؤشر الوطني للمنشآت المتميزة، وفاز أيضاً بنفس الفئة صندوق التنمية الزراعية في المستوى البرونزي.

وفي فئة الهيئات والمؤسسات، فازت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجائزة وجاءت بالمستوى الذهبي، بينما جاءت كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المستوى الفضي، فيما حلّ بالمستوى البرونزي معهد الإدارة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة.

كما أعلن الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فوز جامعة الملك فيصل، والكلية التقنية بالمدينة المنورة – بنين -، بالجائزة ضمن فئة التعليم العالي الحكومي وفي المستوى البرونزي، وفازت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عن فئة المنشآت الصحية الحكومية في المستوى الذهبي.

وفي القطاع الخاص، فاز المركز الطبي الدولي بالجائزة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة في المستوى الفضي، كما فازت غرفة الرياض بالمستوى الفضي عن فئة المنشآت الخدمية، وأيضاً فازت في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة كل من إدارة خدمات الورش المیكانیكیة -أرامكو السعودية، شركة المياه الوطنية، إدارة عمليات الحاسب - أرامكو السعودية، وجاءت جميعها في المستوى البرونزي.

وأشار الدكتور القصبي أن المنشآت الفائزة بالجائزة ضمن فئة المنشآت الإنتاجية الكبيرة هي مصفاة ينبع – أرامكو السعودية، شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، إدارة خريص للإنتاج – أرامكو السعودية في المستوى الذهبي، وجاء بالمستوى الفضي كل من معمل الغاز بالحوية – أرامكو السعودية، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، شركة العبيكان للزجاج، كما فازت إدارة خطوط الأنابيب شرق وغرب - أرامكو السعودية بالجائزة في نفس الفئة بالمستوى البرونزي.

وفازت شركة العبيكان للطباعة التجارية بالجائزة عن فئة المنشآت الإنتاجية المتوسطة في المستوى البرونزي، وفاز مركز العبيكان لفنون الطباعة بالجائزة عن فئة المنشآت الإنتاجية الصغيرة في المستوى البرونزي أيضاً. وفازت مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)، بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية وحلَّا في المستوى البرونزي وفقاً لنتائج المؤشر الوطني للمنشآت المتميزة.



من جانبه قال الدكتور أحمد بابدر المدير التنفيذي للجائزة: أطلقنا خلال هذه الدورة وبسبب جائحة كورونا، مبادرة لرفع الوعي في مجال الجودة والتميز المؤسسي، ونظمنا خلالها 25 لقاءً و3 دورات تدريبية، بلغ عدد الحضور لهذه اللقاءات (4525)، وتناولت موضوعات التقييم الداخلي، وشرح جميع مراحل التقييم، ومعايير الجائزة الثمانية، إلى جانب لقاءات مع منشآت فائزة ومقيمين يستعرضون أفضل الممارسات وتجاربهم أثناء التقييم.