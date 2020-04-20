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"أمانة مكة" تطيح بعمالة مخالفة تقوم بنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك

مصادرة وإتلاف الكمية وتسليم المتهمين لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة بمركبة محملة بـ 120 كيلو جرامًا من أسماك تعود لعمالة مخالفة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في ‫بلدية الشوقية الفرعية مركبة بداخلها 120 كيلو جرامًا أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء النقل والتخزين تعود لأحد العمالة المخالفة.


وقد ‫تم مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة أسماك

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"أمانة مكة" تطيح بعمالة مخالفة تقوم بنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك
سبق

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة بمركبة محملة بـ 120 كيلو جرامًا من أسماك تعود لعمالة مخالفة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في ‫بلدية الشوقية الفرعية مركبة بداخلها 120 كيلو جرامًا أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء النقل والتخزين تعود لأحد العمالة المخالفة.


وقد ‫تم مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:47 AM

"أمانة مكة" تطيح بعمالة مخالفة تقوم بنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك

مصادرة وإتلاف الكمية وتسليم المتهمين لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,671

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة بمركبة محملة بـ 120 كيلو جرامًا من أسماك تعود لعمالة مخالفة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في ‫بلدية الشوقية الفرعية مركبة بداخلها 120 كيلو جرامًا أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء النقل والتخزين تعود لأحد العمالة المخالفة.


وقد ‫تم مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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