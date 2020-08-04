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بعد إنذار البَرَد والسيول.. "مدني مكة" تحذّر من تقلبات المنطقة الجوية

أهابت بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي الى جريان السيول وتساقط البَرَد؛ وذلك لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ١٤٤١هـ، على كل من المحافظات التالية: الطائف وأضم وميسان اعتباراً من الساعة (09:00) إلى الساعة (21:00).

كما تضمن الإنذار العاصمة المقدّسة وكلاً من المحافظات التالية: الجموم، بحرة، رنية، تربة، الخرمة، المويه، الكامل والعرضيات اعتباراً من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00).

ودعا "القرني"، إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إنذار البَرَد والسيول.. "مدني مكة" تحذّر من تقلبات المنطقة الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي الى جريان السيول وتساقط البَرَد؛ وذلك لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ١٤٤١هـ، على كل من المحافظات التالية: الطائف وأضم وميسان اعتباراً من الساعة (09:00) إلى الساعة (21:00).

كما تضمن الإنذار العاصمة المقدّسة وكلاً من المحافظات التالية: الجموم، بحرة، رنية، تربة، الخرمة، المويه، الكامل والعرضيات اعتباراً من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00).

ودعا "القرني"، إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:11 AM

بعد إنذار البَرَد والسيول.. "مدني مكة" تحذّر من تقلبات المنطقة الجوية

أهابت بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي الى جريان السيول وتساقط البَرَد؛ وذلك لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ١٤٤١هـ، على كل من المحافظات التالية: الطائف وأضم وميسان اعتباراً من الساعة (09:00) إلى الساعة (21:00).

كما تضمن الإنذار العاصمة المقدّسة وكلاً من المحافظات التالية: الجموم، بحرة، رنية، تربة، الخرمة، المويه، الكامل والعرضيات اعتباراً من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00).

ودعا "القرني"، إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.

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