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تخصيص وإنشاء مبنى مقر.. النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مع "عقارات الدولة"

فريق عمل مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه بمقر النيابة العامة بالرياض، اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.

وتضمنت مذكرة التعاون تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأكد "المعجب" أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة العامة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، وبما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع.

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية.

وذكر أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى .

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخصيص وإنشاء مبنى مقر.. النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مع "عقارات الدولة"
سبق

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه بمقر النيابة العامة بالرياض، اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.

وتضمنت مذكرة التعاون تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأكد "المعجب" أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة العامة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، وبما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع.

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية.

وذكر أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى .

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:01 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:20 PM

تخصيص وإنشاء مبنى مقر.. النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مع "عقارات الدولة"

فريق عمل مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه بمقر النيابة العامة بالرياض، اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.

وتضمنت مذكرة التعاون تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأكد "المعجب" أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة العامة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، وبما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع.

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية.

وذكر أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى .

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