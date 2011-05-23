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وُجد ملقى أرضاً بدورة مياه.. مرض مفاجئ يباغت شاباً في العيد وذووه يناشدون

يرقد في مستشفى الملك فهد بجدة منوّماً بالعناية المركّزة وحلم أبنائه الـ 5 عودة أبيهم

تعرَّض شاب ثلاثيني بالليث، إلى مرض مفاجئ أُدخل على أثره العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بجدة، وسط مطالبات بنقله بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لعلاجه.

وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المريض، لـ"سبق"، إلى أن ذوي المريض "مرزوق محسن اليزيدي"؛ البالغ من العمر 35 عاماً، فوجئوا بتأخره داخل دورة المياه، في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه إلى الذهاب لصلاة عيد الفطر المبارك، ليجدوه ملقى على الأرض فاقداً الوعي، وتم نقله إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج، حيث قرر المستشفى خروجه بعد أن فاق، وكان يشكو ألماً في رأسه، وفي صباح اليوم الثاني بعد عودته من المستشفى طلب إيصاله للمستشفى بعد أن ازداد الألم، وتمّ بالفعل إدخاله مستشفى الليث الذي قام بتحويله إلى مستشفى الملك فهد بجدة، وما زال حتى الآن منوّماً في العناية المركّزة فاقداً للوعي.

وأشار إلى أن الأطباء أكدوا أن لديه نزيفاً في الرأس بالتحديد في المخ، ويحتاج إلى إجراء عملية نسبة نجاحها ٣٠ % -على حد قولهم-؛ لافتاً إلى أنهم طالبوا بنقله إلى مستشفى متخصص، وتم إرسال إحالة برقم (١٧٢٢١٨١) إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، فيما تعذر المستشفى لعدم وجود سرير شاغر.

وطالب ذووه وزارة الصحة والمسؤولين في صحة جدة، إنقاذ ابنهم ونقله إلى مستشفى متخصّص بأسرع وقت لكي يعود إلى أبنائه الخمسة الذين تحوّلت فرحتهم بالعيد إلى حزن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وُجد ملقى أرضاً بدورة مياه.. مرض مفاجئ يباغت شاباً في العيد وذووه يناشدون
سبق

تعرَّض شاب ثلاثيني بالليث، إلى مرض مفاجئ أُدخل على أثره العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بجدة، وسط مطالبات بنقله بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لعلاجه.

وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المريض، لـ"سبق"، إلى أن ذوي المريض "مرزوق محسن اليزيدي"؛ البالغ من العمر 35 عاماً، فوجئوا بتأخره داخل دورة المياه، في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه إلى الذهاب لصلاة عيد الفطر المبارك، ليجدوه ملقى على الأرض فاقداً الوعي، وتم نقله إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج، حيث قرر المستشفى خروجه بعد أن فاق، وكان يشكو ألماً في رأسه، وفي صباح اليوم الثاني بعد عودته من المستشفى طلب إيصاله للمستشفى بعد أن ازداد الألم، وتمّ بالفعل إدخاله مستشفى الليث الذي قام بتحويله إلى مستشفى الملك فهد بجدة، وما زال حتى الآن منوّماً في العناية المركّزة فاقداً للوعي.

وأشار إلى أن الأطباء أكدوا أن لديه نزيفاً في الرأس بالتحديد في المخ، ويحتاج إلى إجراء عملية نسبة نجاحها ٣٠ % -على حد قولهم-؛ لافتاً إلى أنهم طالبوا بنقله إلى مستشفى متخصص، وتم إرسال إحالة برقم (١٧٢٢١٨١) إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، فيما تعذر المستشفى لعدم وجود سرير شاغر.

وطالب ذووه وزارة الصحة والمسؤولين في صحة جدة، إنقاذ ابنهم ونقله إلى مستشفى متخصّص بأسرع وقت لكي يعود إلى أبنائه الخمسة الذين تحوّلت فرحتهم بالعيد إلى حزن.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
01:31 PM

وُجد ملقى أرضاً بدورة مياه.. مرض مفاجئ يباغت شاباً في العيد وذووه يناشدون

يرقد في مستشفى الملك فهد بجدة منوّماً بالعناية المركّزة وحلم أبنائه الـ 5 عودة أبيهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,700

تعرَّض شاب ثلاثيني بالليث، إلى مرض مفاجئ أُدخل على أثره العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بجدة، وسط مطالبات بنقله بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لعلاجه.

وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المريض، لـ"سبق"، إلى أن ذوي المريض "مرزوق محسن اليزيدي"؛ البالغ من العمر 35 عاماً، فوجئوا بتأخره داخل دورة المياه، في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه إلى الذهاب لصلاة عيد الفطر المبارك، ليجدوه ملقى على الأرض فاقداً الوعي، وتم نقله إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج، حيث قرر المستشفى خروجه بعد أن فاق، وكان يشكو ألماً في رأسه، وفي صباح اليوم الثاني بعد عودته من المستشفى طلب إيصاله للمستشفى بعد أن ازداد الألم، وتمّ بالفعل إدخاله مستشفى الليث الذي قام بتحويله إلى مستشفى الملك فهد بجدة، وما زال حتى الآن منوّماً في العناية المركّزة فاقداً للوعي.

وأشار إلى أن الأطباء أكدوا أن لديه نزيفاً في الرأس بالتحديد في المخ، ويحتاج إلى إجراء عملية نسبة نجاحها ٣٠ % -على حد قولهم-؛ لافتاً إلى أنهم طالبوا بنقله إلى مستشفى متخصص، وتم إرسال إحالة برقم (١٧٢٢١٨١) إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، فيما تعذر المستشفى لعدم وجود سرير شاغر.

وطالب ذووه وزارة الصحة والمسؤولين في صحة جدة، إنقاذ ابنهم ونقله إلى مستشفى متخصّص بأسرع وقت لكي يعود إلى أبنائه الخمسة الذين تحوّلت فرحتهم بالعيد إلى حزن.

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