إجرام الملالي .. اعتقال 3 ناشطات وصحفية وسجنهن مع مريضات "إيدز"!

تفاصيل كشفتها "هيومن رايتس" مطالبة بالإفراج عنهن .. زوج يروي وآخرون

يواصل نظام إيران القمعي جرائمه وانتهاكاته ضد المدنيين؛ حيث كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الجمعة، عن قيام النظام وعبر استخباراته باعتقال 4 من النسوة احتجتن -بشكل سلمي- على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العمال في البلاد ووضعهن في السجون تعسفياً.

وطلبت المنظمة من القضاء الإيراني، الإفراج عنهن وعددهن 3 ناشطات عماليات وصحفية، مشيرة إلى أنهن ما زلن في السجن بعد شهرين من احتجازهن.

وقالت إنه في 1 مايو 2019 يوم العمال العالمي اعتقلت شرطة بملابس مدنية 35 ناشطاً على الأقل تجمعوا أمام البرلمان الإيراني، في مظاهرة سلمية نظّمتها 20 منظمة عمالية مستقلة بما فيها نقابة عمالية استهدفتها الحكومة سابقاً.

وبيّنت أنه تم اعتقال السيدات الأربع، وهن: ندا ناجي، وعاطفة رنغريز، والصحفية مرضیة أمیري، بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و"العمل ضدّ الأمن القومي"، كما أعادت اعتقال أنيسا أسداللهي، الناشطة التي أُفرج عنها بكفالة بعد أيام قليلة من اعتقالها الأول في 1 مايو.

وقال مايكل بَيج؛ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن السلطات الإيرانية تعاقب هؤلاء النسوة الأربع بسبب نشاطهن السلمي" وطالب القضاء بالإفراج الفوري عنهن.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم استجواب عناصر وزارة الاستخبارات لناجي ورنغريز وأميري على مدار 7 أسابيع في "الجناح 209" في سجن إيفين، وفقاً لمصدريْن رغبا عدم الكشف عن هويتهما خوفاً من الانتقام.

وواصلت بعد ذلك نقلت السلطات أميري؛ إلى جناح النساء في سجن إيفين، ورنغريز؛ وناجي؛ إلى "سجن قرتشك"، حيث احتُجزتا مع 170 سجينة أخرى يواجهن تهماً أخرى منها السرقة والقتل.

ونشر جمال عاملي؛ زوج ناجي؛ تغريدة على "تويتر" حول الظروف التي احتُجزت فيها زوجته في 24 يونيو، وبحسب "عاملي"؛ يعاني عددٌ من المعتقلات في سجن قرتشك أمراضاً مثل فيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" والتهاب الكبد.

كما أن النظافة الصحية والحصول على العلاج في السجن في وضع مزرٍ، وأضاف في تغريدة لاحقة، أن مياه الصنبور في السجن غير صالحة للشرب، وأن السجينات يضطررن إلى شراء المياه المعبأة في زجاجات بتكلفة تصل إلى 40 مرة ضعف سعر السوق.

وقال مصدر لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن 12 عنصر أمن أعادوا اعتقال "أسداللهي" من أمام مكان عملها في 18 يونيو ورافقوها إلى شقتها وشقة شقيقها، وفتشوهما قبل نقلها إلى السجن، وأضاف المصدر أنها في الحبس الانفرادي حالياً، ولم تسمح السلطات لعائلتها بزيارتها في السجن.

ومن بين الناشطين العماليين الآخرين المحتجزين حالياً: إسماعيل بخشي، وسبیده قلیان، وأمير عليقلي، وساناز الهیاري، وأمیر حسین محمدي فر، إضافة إلى: إسماعيل عبدي، ومحمد حبيبي، ومحمود بهشتي لنكرودي، وهم 3 أعضاء بارزين في "نقابة المعلمين الإيرانية"، الذين حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و7.5 سنة؛ لنشاطهم السلمي.