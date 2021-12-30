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بالصور غرائب 2021.. مدينة أمريكية لا يزورها أي سائح وكل مناسباتها "عزاء وبكاء وصراخ"

حصاد "سياحة سبق" 2021

تعتبر مدينة نادرة المثيل في العالم ولم يسجل أن هناك مدينة مثلها؛ إنها المدينة الأمريكية "كولما" ولاية كاليفورنيا بغرب أمريكا، التي يعيش فيها 1500 شخص حي مقابل ملايين من المقابر والموتى، وتتميز بأنها أكثر مدن الولاية جمالًا في الطبيعة، وتضم المدينة 17 مقبرة، وتضم ما يقارب أكثر من قبور 1.5 مليون شخص؛ لذلك تعرف كولما بمدينة الموتى.

وتعرف مدينة كولما بعدة أسماء؛ منها المدينة المقبرة، ومدينة الموتى، ومدينة الأرواح؛ وفق موقع "ترافيل بوك".

وقصة المدينة المقبرة تبدأ في عام 1900 عندما اضطرت بلدية مدينة سان فرانسيسكو المجاورة إلى إصدار قانون لمنع الدفن في مقابرها؛ لاكتظاظها. وبدأت البحث عن مكان بديل للدفن واختارت مدينة كولما لدفن الموتى.

ورغم سن فرانسيسكو قانون منع الدفن وصلت الأمور مرحلة الخطر في ١٩١٢ مع تزايد المقابر في المدينة وتشكيلها خطرًا على الصحة العامة؛ ما اضطر رئيس البلدية جيمس رولف آنذاك إلى إصدار أمر بإخلاء جميع مقابر المدينة ونقل الجثث إلى كولما. كما ارتبط عمل الأحياء في كولما بالموت أيضًا؛ حيث عملوا كمتعهدين لدفن الموتى، وبائعي زهور وحفاري قبور.

بعض الصور المرفقة من صحيفتي "نيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز" الأمريكيتين.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالصور غرائب 2021.. مدينة أمريكية لا يزورها أي سائح وكل مناسباتها "عزاء وبكاء وصراخ"
سبق

تعتبر مدينة نادرة المثيل في العالم ولم يسجل أن هناك مدينة مثلها؛ إنها المدينة الأمريكية "كولما" ولاية كاليفورنيا بغرب أمريكا، التي يعيش فيها 1500 شخص حي مقابل ملايين من المقابر والموتى، وتتميز بأنها أكثر مدن الولاية جمالًا في الطبيعة، وتضم المدينة 17 مقبرة، وتضم ما يقارب أكثر من قبور 1.5 مليون شخص؛ لذلك تعرف كولما بمدينة الموتى.

وتعرف مدينة كولما بعدة أسماء؛ منها المدينة المقبرة، ومدينة الموتى، ومدينة الأرواح؛ وفق موقع "ترافيل بوك".

وقصة المدينة المقبرة تبدأ في عام 1900 عندما اضطرت بلدية مدينة سان فرانسيسكو المجاورة إلى إصدار قانون لمنع الدفن في مقابرها؛ لاكتظاظها. وبدأت البحث عن مكان بديل للدفن واختارت مدينة كولما لدفن الموتى.

ورغم سن فرانسيسكو قانون منع الدفن وصلت الأمور مرحلة الخطر في ١٩١٢ مع تزايد المقابر في المدينة وتشكيلها خطرًا على الصحة العامة؛ ما اضطر رئيس البلدية جيمس رولف آنذاك إلى إصدار أمر بإخلاء جميع مقابر المدينة ونقل الجثث إلى كولما. كما ارتبط عمل الأحياء في كولما بالموت أيضًا؛ حيث عملوا كمتعهدين لدفن الموتى، وبائعي زهور وحفاري قبور.

بعض الصور المرفقة من صحيفتي "نيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز" الأمريكيتين.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
05:49 PM

بالصور غرائب 2021.. مدينة أمريكية لا يزورها أي سائح وكل مناسباتها "عزاء وبكاء وصراخ"

حصاد "سياحة سبق" 2021

A A A
خالد خليل - الرياض
9
3,293

تعتبر مدينة نادرة المثيل في العالم ولم يسجل أن هناك مدينة مثلها؛ إنها المدينة الأمريكية "كولما" ولاية كاليفورنيا بغرب أمريكا، التي يعيش فيها 1500 شخص حي مقابل ملايين من المقابر والموتى، وتتميز بأنها أكثر مدن الولاية جمالًا في الطبيعة، وتضم المدينة 17 مقبرة، وتضم ما يقارب أكثر من قبور 1.5 مليون شخص؛ لذلك تعرف كولما بمدينة الموتى.

وتعرف مدينة كولما بعدة أسماء؛ منها المدينة المقبرة، ومدينة الموتى، ومدينة الأرواح؛ وفق موقع "ترافيل بوك".

وقصة المدينة المقبرة تبدأ في عام 1900 عندما اضطرت بلدية مدينة سان فرانسيسكو المجاورة إلى إصدار قانون لمنع الدفن في مقابرها؛ لاكتظاظها. وبدأت البحث عن مكان بديل للدفن واختارت مدينة كولما لدفن الموتى.

ورغم سن فرانسيسكو قانون منع الدفن وصلت الأمور مرحلة الخطر في ١٩١٢ مع تزايد المقابر في المدينة وتشكيلها خطرًا على الصحة العامة؛ ما اضطر رئيس البلدية جيمس رولف آنذاك إلى إصدار أمر بإخلاء جميع مقابر المدينة ونقل الجثث إلى كولما. كما ارتبط عمل الأحياء في كولما بالموت أيضًا؛ حيث عملوا كمتعهدين لدفن الموتى، وبائعي زهور وحفاري قبور.

بعض الصور المرفقة من صحيفتي "نيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز" الأمريكيتين.

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