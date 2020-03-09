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بالتعقيم والكمامات .. هكذا تحركت "خلية الأزمة" لمنع تفشي كورونا بالقطيف

رئيس البلدية: أغلقنا مقاهي المعسل وألزمنا المطاعم باستخدام الأواني الورقية

شكلت بلدية محافظة القطيف "خلية أزمة" للتعامل مع المشاكل الصحية على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الخلية ستعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال: تشكيل "خلية الأزمة "تأتي استكمالاً لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، سواء قرار إغلاق جميع المقاهي التي تقدم المعسل والشيشة في المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بهذا المرض.

وأضاف: البلدية باشرت بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق.

وأشار إلى وضع جل المعقم لليدين وكذلك التأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.

وشدد "الحسيني" على إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام جميع الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة.

وأوضح أن البلدية حريصة على سلامة المواطن والحيلولة دون انتشار العدوى، إذ تمثل أماكن التجمعات بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض المعدية.

القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعقيم والكمامات .. هكذا تحركت "خلية الأزمة" لمنع تفشي كورونا بالقطيف
سبق

شكلت بلدية محافظة القطيف "خلية أزمة" للتعامل مع المشاكل الصحية على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الخلية ستعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال: تشكيل "خلية الأزمة "تأتي استكمالاً لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، سواء قرار إغلاق جميع المقاهي التي تقدم المعسل والشيشة في المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بهذا المرض.

وأضاف: البلدية باشرت بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق.

وأشار إلى وضع جل المعقم لليدين وكذلك التأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.

وشدد "الحسيني" على إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام جميع الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة.

وأوضح أن البلدية حريصة على سلامة المواطن والحيلولة دون انتشار العدوى، إذ تمثل أماكن التجمعات بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض المعدية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:16 PM

بالتعقيم والكمامات .. هكذا تحركت "خلية الأزمة" لمنع تفشي كورونا بالقطيف

رئيس البلدية: أغلقنا مقاهي المعسل وألزمنا المطاعم باستخدام الأواني الورقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القطيف
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شكلت بلدية محافظة القطيف "خلية أزمة" للتعامل مع المشاكل الصحية على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الخلية ستعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال: تشكيل "خلية الأزمة "تأتي استكمالاً لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، سواء قرار إغلاق جميع المقاهي التي تقدم المعسل والشيشة في المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بهذا المرض.

وأضاف: البلدية باشرت بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق.

وأشار إلى وضع جل المعقم لليدين وكذلك التأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.

وشدد "الحسيني" على إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام جميع الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة.

وأوضح أن البلدية حريصة على سلامة المواطن والحيلولة دون انتشار العدوى، إذ تمثل أماكن التجمعات بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض المعدية.

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